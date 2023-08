Jugendliche randalieren in Braunschweigs Weststadt

Braunschweig Ein Video auf Instagram zeigt, wie eine Gruppe Jugendlicher in der Weststadt randaliert. Nicht nur Fenster gehen zu Bruch, so die Polizei.

Eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen hat am Donnerstagabend in der Weststadt in und um einen Häuserblock randaliert. Gegen 20.30 Uhr habe die Gruppe ein Haus in der Emsstraße betreten. Dort zerstörten sie drei Türen, ein Fenster und eine Glasabtrennung im Hausflur, wie Polizeisprecher Dirk Oppermann auf Nachfrage unserer Zeitung unter Berufung auf eine Zeugenaussage schildert. Auch von außen attackierten sie das Haus. Die Täter flüchteten laut Polizei unerkannt. Die Tat sei zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Video zeigt wohl Weststadt-Randalierer

Auf Instagram verbreitete der Account „dasistbraunschweigbitch“ ein Video, das sich mit der Beschreibung der Tat in Teilen deckt. Auch der Polizei liegt ein Video vor. Im Video ist zu sehen, wie sich eine Gruppe vermummter junger Männer einem Wohnblock nähert. Ein Jugendlicher in einem weißen Unterhemd wirft mit vollem Körpereinsatz einen Gegenstand von außen gegen ein Fenster im Erdgeschoss. Ein krachendes, klirrendes Geräusch ist zu hören. Ein anderer Jugendlicher, ebenfalls vermummt und in dunkler Kleidung, scheint ebenfalls einen Gegenstand zu werfen. Dann ist der Schrei einer Frau zu hören. Der Nutzer des Instagram-Accounts hat die Verfügbarkeit des Videos über die Plattform begrenzt. Wer der Urheber ist, bleibt unklar.

Anschließend ist zu sehen, wie fünf Jugendliche, inklusive der zwei Werfer, vom Häuserblock davonlaufen. Sie rennen über einen Spielplatz und eine Grünfläche in Richtung eines Weges. Gefilmt ist das Video aus erhöhter Position, mutmaßlich von einem gegenüberliegenden Wohnblock aus. Wie eine Recherche über die Satellitenkarte des Dienstes „Google Maps“ belegt, handelt es sich um zwei Wohnblocks an der Emsstraße, angrenzend an die Swinestraße.

