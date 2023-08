So geht das mit dem Parken bei Silbermond & Co in Braunschweig

Silbermond (Foto) sind am Samstag dran. Dann will die Band aus Bautzen auf der Brawo-Bühne im Raffteichbad Stimmung machen.

Kultur & Verkehr So kommt man am bequemsten zur Raffteichbad-Bühne in Braunschweig

Am Donnerstagabend starteten Santiano den Reigen der Raffteichkonzerte in Braunschweigs Westen. Freitag stellen Fury in the Slaughterhouse ihr aktuelles Nummer-Eins-Album „Hope“ vor; Samstag entern Silbermond unter dem Motto „Auf, auf“ die Brawo-Bühne, und am Sonntag macht Cro zum Finale mit seiner „11:11“-Tour Station in Braunschweig. Die Veranstaltungsagentur Undercover erwartet knapp 25.000 Fans auf dem Freibadgelände: Rekord!

Es gibt ausgeschilderte Parkplätze nahe dem Gelände. Die Veranstalter raten jedoch, mit Rad und Bahn zu kommen, wenn möglich. Die Verkehrs GmbH setzt zwischen Rathaus und Raffteich zusätzliche Gelenkzüge für die Konzertbesucher ein, die für ihre An- und Abreise die Linie 418 nutzen können. Die Sonderfahrten starten jeweils zirka 20 Minuten vor Beginn des Einlasses und verdichten die Taktung zwischen den Haltestellen „Rathaus“ und „Raffteichbad“. Nach Konzertende wird die Linie 418 zudem mit zusätzlichen Fahrzeugen bis zur Haltestelle „Rathaus“ verstärkt, um den Konzertbesuchern eine zügige Heimreise zu ermöglichen. Die Tickets gelten drei Stunden vor Konzertbeginn und bis Betriebsschluss im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40.

Eine Leserin aus Salzgitter schrieb an die Redaktion, weil sie wissen will, warum kein Park & Ride-Service vom Harz-und-Heide Gelände angeboten wird und ob es gesonderte Parkplätze für Personen mit Schwerbehinderung gibt. Die Antwort gibt Antonia Fuchs von der Veranstaltungsagentur Undercover:

„In der Vergangenheit wurden unsere P&R-Angebote ab Harz und Heide zum Raffteichbad leider nicht in ausreichender Anzahl angenommen. Mitunter liegt es auch daran, dass das Raffteichbad nicht zentral in der Stadt und eher außerhalb liegt. Klassische P&R-Angebote funktionieren bekanntlich nach dem umgekehrten Prinzip: außerhalb parken und dann mit dem Shuttle in das Zentrum fahren.“

Die Parkplatz-Situation während der Raffteichbad-Konzerte. Foto: Jürgen Runo / FMN

Beim Raffteichbad verzeichne Undercover seit mehr als 15 Jahren immer häufiger den Wunsch der Besucher auf eine individuelle Anreise mit Linienbus, Shuttlebus ab Rathaus, Fahrrad oder eigenem Autos bis zu den ausgewiesenen Parkplätzen in unmittelbarer Umgebung des Geländes.

„Wir versuchen diese Angebote stetig zu verbessern und den Wünschen der Besucherinnen und Besucher bestmöglich anzupassen. Unser besonderer Dank gilt dabei der Polizei, den Flächeninhabern und der Braunschweiger Verkehrs GmbH, die uns hierbei nach Kräften unterstützen.“

Besucher mit einem „B“ im Ausweis dürfen auf dem P4 Parkplatz parken. Dieser befindet sich direkt am Eingang.

Für Cro sind sämtliche Karten bereits vergriffen, für die anderen Konzerte sind noch Tickets verfügbar, unter anderem bei der Konzertkasse (www.konzertkasse.de)

