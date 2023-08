Unwetter: Riesen-Probleme beim Jobcenter Braunschweig

Ein schweres Unwetter in Bayern ist bis nach Braunschweig zu spüren. Das Jobcenter Braunschweig ist am heutigen Freitag nicht per Telefon zu erreichen. Grund: Das gestrige Unwetter in Nürnberg sorgte dafür, dass Wasser in ein Rechenzentrum der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit eindrang. Jobcenter-Mitarbeiter in Braunschweig telefonieren momentan beruflich mit ihren Privat-Handys. Programme lassen sich nicht starten.

Das beschädigte Rechenzentrum ist unter anderem für die Telefonie zuständig. Im Jobcenter Braunschweig rechnet man damit, dass Störungen bis zum Freitag, 25. August, anhalten könnten. Das Jobcenter Braunschweig bittet darum ihre Kunden, ihre Anliegen vorrangig per Mail zu übermitteln. Dazu sollten die bekannten E-Mail-Adressen des zuständigen Team verwendet werden. Alternativ an die E-Mail-Adresse: Jobcenter-Braunschweig@jobcenter-ge.de. In dringenden Angelegenheiten besteht die Möglichkeit zu den Öffnungszeiten des Jobcenters Braunschweig persönlich vorzusprechen. Die Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

