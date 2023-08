Meisterorganist Hector Olivera spielt in Braunschweig

Braunschweig Der gebürtige Argentinier wird weltweit gefeiert. Am Sonntag kommt er zum „Internationalen Riddagshäuser Orgelsommer“ in der Klosterkirche.

Hector Olivera gibt in diesem Jahr nur zwei Konzerte in Deutschland.

Einer der besten Organisten der Welt – Hector Olivera – spielt am Sonntag, 20. August, um 17 Uhr das Abschlusskonzert des 20. Internationalen Riddagshäuser Orgelsommers. Wie Kantor Hans-Dieter Karras mitteilt, gibt der international gefeierte Orgelvirtuose aus den USA in diesem Jahr während seiner Europatournee nur zwei Konzerte in Deutschland: eines im Dom zu Wesel und das andere hier in Braunschweig.

„Hector Olivera wird in den USA wie ein Popstar gefeiert und es kommen oft über 2000 Zuhörer zu seinen Konzerten in Konzertsälen und Kirchen“, heißt es in der Ankündigung. „Seine Musikalität und scheinbar grenzenlose Technik ist immer ein großes Erlebnis, wozu auch sein überaus großes Repertoire von originaler Orgelmusik und Bearbeitungen zählen.“

Mit drei Jahren begann Hector Olivera Orgel zu spielen

Der in Buenos Aires geborene Hector Olivera begann schon im Alter von drei Jahren mit dem Orgelspiel. Mit fünf Jahren spielte er für Eva Perón, mit zwölf trat er in die Universität von Buenos Aires ein und mit 18 Jahren hatte er Auftritte vor Staatsoberhäuptern und Prominenten in ganz Lateinamerika. Als ihm ein Stipendium an der renommierten Juilliard School of Music in New York angeboten wurde, zog er in die Vereinigten Staaten. Drei Jahre später begann seine professionelle Konzertkarriere. Inzwischen hat er Solokonzerte in den USA, Europa, Asien, Australien, Mittel- und Lateinamerika sowie als Gastsolist mit prominenten Sinfonieorchestern weltweit gegeben.

Ob in renommierten Konzertsälen wie der Carnegie Hall, der Royal Albert Hall, der Kathedrale von Notre Dame in Paris, der Constitution Hall, der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles oder in Verbindung mit einem gefeierten Ereignis wie den Olympischen Spielen oder dem Classical Newport Music Festival – die anspruchsvollsten Orgelliebhaber behaupten, dass Maestro Hector Olivera „einer der größten Organisten der heutigen Welt“ sei.

Das Spiel wird per Videoübertragung in der Kirche sichtbar

Als gebürtiger Argentinier hat Olivera auch den Tango in seinem Repertoire. An der restaurierten Führer-Orgel der Klosterkirche wird er daher auch einige seiner Bearbeitungen von Astor Piazzollas Tangos spielen. Auch Bachs großes Präludium und Figur Es-Dur BWV 552 wird in diesem Konzert zu hören sein. „Das virtuose Spiel wird per Videoübertragung in der Kirche sichtbar“, so Karras.

Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte zur Kostendeckung wird am Ausgang gesammelt. red

