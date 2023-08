Das „KlaWIR“ kommt wieder an den Braunschweiger Hauptbahnhof

Ab Ende August steht wieder ein Klavier in der Halle des Braunschweiger Hauptbahnhofs. Das „KlaWIR“ bleibt ab Sonntag, 27. August, sechs Wochen lang. Wie Lisa-Marie Trodtfeld, eine der Initiatorinnen ankündigt, steht es wie immer allen Interessierten zum Bespielen zur Verfügung.

Das Eröffnungskonzert spielt die „Kleine Swingbrause“. „Am 27. August um 16 Uhr bringen die Herren Köninger, Römisch und Oswald mit Gesang, KlaWIR, Schlagzeug und Kontrabass eine feine musikalische Mischung in die Bahnhofshalle“, heißt es in der Pressemitteilung. Tanzbar, stilvoll, eigenständig, mit einer Prise Nostalgie, aber vor allem: sich selbst nicht zu ernst nehmend, so beschreiben sie selber ihre Musik. Deutsche Swingadaptionen sollen das Publikum zum Verweilen, Zuhören und Schwingen einladen.

Dienstags und freitags finden Jam Sessions statt

Ab Dienstag, 29. August, starten Jam Sessions, zu denen jede und jeder eingeladen und willkommen ist. „Jeden Dienstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr wird ein Musikvermittler vom KlaWIR-Team da sein, um gemeinsam Musik zu machen“, sagt Lisa-Marie Trodtfeld. Dabei sei es völlig egal, ob man schon lange Musik mache oder erst seit kurzem, oder ob man noch nie etwas mit Musik und einem Instrument zu tun gehabt habe.

Die „Kleine Swingbrause“ spielt das Eröffnungskonzert am Braunschweiger Hautpbahnhof. Foto: Kleine Swingbrause / privat

Außerdem gibt es ihr zufolge wieder das Format „Offene Proben“: Allen regionalen Chören, Musikvereinen, Orchestern, Schulbands und so weiter soll damit die Möglichkeit gegeben werden, ihre Proben an den Bahnhof zu verlegen. Proben sind grundsätzlich ohne Vorankündigung möglich. Bei Gruppen, die größer als 15 Personen sind, wird um Anmeldung gebeten: klawirambahnhof@gmail.de

Für September sind zwei weitere Konzerte geplant

Die weiteren Konzerte am KlaWIR sind am 5. September um 18 Uhr mit dem Malikì Duo und Arne Dreske: Gesang, KlaWIR und Akkordeon finden zu einer jazzigen folklorischen Mischung zusammen. Auch am 22. September um 14 Uhr wird es bunt: Das Ensemble Megaphone kommt mit seinem Programm „Take a train“ zum KlaWIR und schickt das Publikum über die Musik auf Reisen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei sowie auch die Teilnahme an den Jam Sessions.

