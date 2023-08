TU Braunschweig: Offshore-Windenergie soll nachhaltiger werden

Bis 2030 soll die Offshore-Windenergie massiv ausgebaut werden. In der Nordsee werden deswegen die Umweltauswirkungen überprüft. Es geht um die Einführung neuer Lebensräume, um Unterwasserlärm und den Wegfall der Fischerei. Die mögliche Verschmutzung der Meeresumwelt durch gelöste und partikelförmige Schadstoffe aus den Windkraftanlagen ist jedoch noch weitgehend unbekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Technischen Universität Braunschweig. Hier setzt das Anemoi-Projekt an, an dem auch die TU beteiligt ist. Forschende aus elf europäischen Instituten arbeiten dabei eng mit Politik und Industrie zusammen.

„Die Fundamente der Windturbinen enthalten Korrosionsschutzsysteme, die Metalle wie Aluminium oder Zink ins Meer leiten“, erläutert die TU. „Die Anstriche der Turbinen leiten organische Verbindungen ins Wasser, während die Farbe durch Wellenbewegungen reißen und von den Turbinen abplatzen kann. Ebenso können Kunststoffpartikel von den Turbinenblättern ins Meer getragen werden.“

Welche Auswirkungen haben chemische Emissionen auf Meereslebewesen?

Im Rahmen von „Anemoi“ werden zum einen die Emission, die Konzentration und die Verteilung bekannter und unbekannter chemischer Verbindungen im Wasser und in den Sedimenten ermittelt. Zum anderen werden die Auswirkungen chemischer Auswaschungen aus Windparks auf Meereslebewesen und verschiedene Aquakulturprodukte untersucht. Darüber hinaus modellieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Auswirkungen auf verschiedene Lebensräume sowohl durch einzelne als auch für gemischte chemische Verbindungen.

Auf nationaler und europäischer Ebene gibt es bislang unterschiedliche Vorschriften zur Begrenzung der Auswirkungen chemischer Emissionen aus Offshore-Windparks. „Um die potenziellen Belastungen weiter zu verringern, wollen die Forschenden die verschiedenen Vorschriften in der Nordseeregion überprüfen und einen einheitlichen Rechtsrahmen vorschlagen“, so die TU. „Und schließlich wird Anemoi den Einsatz von nachhaltigen und nicht schädlichen Lösungen prüfen, um alternative Möglichkeiten zu finden und die chemischen Emissionen aus Windparks weiter zu reduzieren.“

Experimente im Wellen-Strömungs-Kanal des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau

Die Abteilung Hydromechanik, Küsteningenieurwesen und Seebau des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau (LWI) der TU Braunschweig untersucht speziell das Verhalten von winzigen Farbpartikeln aus der Korrosionsschutzschicht von Offshore-Windanlagen unter Wellenbelastung. Hierzu werden Untersuchungen im Wellen-Strömungs-Kanal des LWI durchgeführt. „Das Verständnis des Strömungs- und Absinkverhaltens von Farbpartikeln erlaubt wichtige Schlüsse über das Ausmaß des Umwelteinflusses von Offshore-Windenergieanlagen“, sagt Projektmitarbeiter Dr. Christian Windt.

