Peine Wegen einer Baustelle im Kreis Peine kommt es am Vormittag zu einem zehn Kilometer langen Stau bis nach Braunschweig.

Polizei Braunschweig A2-Baustelle sorgt am Dienstag für Riesenstau in Braunschweig

Geduld ist am späten Dienstagvormittag bei Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn 2 gefragt: In Fahrtrichtung Hannover stehen die Fahrzeuge aktuell zwischen dem Kalksandsteinwerk Wendeburg und der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen, also bis kurz vor dem Kreis Helmstedt, auf etwa zehn Kilometern. Grund ist, wie die Polizei Braunschweig auf Nachfrage mitteilt, nicht etwa ein Unfall, sondern eine Baustelle. Eine der drei Fahrspuren ist auf Teilen der Strecke gesperrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de