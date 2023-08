Schlägerei mit zehn Personen in Braunschweig - Mann verletzt

In der Braunschweiger Innenstadt ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei mit zehn Beteiligten gekommen. Die Auseinandersetzung in der Casparistraße wurde der Polizei gegen 4.25 Uhr gemeldet. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich beim Eintreffen des ersten Streifenwagens ein Teil der Gruppe über die Matthiesenpassage in Richtung Stecherstraße.

Die Polizisten konnten dann vor der Gaststätte „Olly‘s“ eine verletzte Person antreffen. Der 21-Jährige gab an, von einer Gruppe dunkelgekleideter Personen in der Stecherstraße angegriffen worden zu sein. Diese Gruppe sei anschließend in Richtung Hagenmarkt geflüchtet.

Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Braunschweig

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die flüchtige Personengruppe nicht mehr antreffen. Der 21-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizei unter (0531) 476-2516 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung wurden durch die Polizei eingeleitet.

red

