Schloss-Spektakel in Braunschweig startet

Picknick-Decke ausbreiten und verzaubern lassen: Am Wochenende 11. bis 13. August findet das Schloss-Spektakel auf dem Gelände vor Schloss Richmond in Braunschweig statt. Zahlreiche Kleinkünstler sorgen für eine besondere Atmosphäre rund um Schloss und Oker: Magie, Jonglage, Artistik, Comedy, Musik und mehr.

Die Künstler haben an diesem Wochenende am Schloss Richmond das Sagen. (Archivfoto) Foto: ANN CLAIRE RICHTER / Ann Claire Richter

Das dreitägige Festival für Kleinkunst ist in der Stadt in dieser Form einzigartig und gilt laut Veranstalter als das größte Kleinkunst-Festival der Region. Das Spektakel findet Freitag, Samstag und Sonntag statt. Der Programmablauf ist an allen Tagen identisch. Einlass ist an allen drei Tagen um 15 Uhr, Showbeginn um 17.30 Uhr. Abends wird jeweils gegen 22 Uhr ein Feuerwerk gezündet.

Für Samstag gibt es nur noch Restkarten an der Tageskasse

Tageskarten für das Schloss-Spektakel im Vorverkauf für Freitag und Sonntag kosten aktuell 15,40 Euro. Für den Samstag sind die Vorverkaufskarten bereits ausverkauft. Wie der Kulturzelt-Verein bei Instagram angibt, soll es aber an allen drei Veranstaltungstagen noch Tickets an der Tageskasse geben. Das Feuerwerk-Ticket gibt es nur an der Abendkasse und kostet 10 Euro, eingelassen wird man damit ab 21 Uhr. Weitere Infos auf der Webseite des Schloss-Spektakels.

