Braunschweiger wird von falschem Dachdecker bestohlen

Der falsche Dachdecker gab an, bei Arbeiten an einem der Nachbarhäuser defekte Ziegel auf dem Dach des 92-Jährigen bemerkt zu haben (Symbolbild).

Ein 92-jähriger Stöckheimer ist am Mittwoch Opfer eines Betrugsfalles geworden. Das berichtet die Polizei Braunschweig. Demnach habe gegen 12 Uhr ein Mann an der Haustür des 92-Jährigen geklingelt und sich als Dachdecker ausgegeben. Bei Arbeiten an einem der Nachbarhäuser seien ihm defekte Ziegel auf dem Dach des 92-Jährigen aufgefallen. Er bot an, die Ziegel zu richten.

Der Stöckheimer ließ den vermeintlichen Handwerker in sein Haus und führte ihn zum Dachboden. Während der Mann auf dem Dach war, sollte der Rentner dann in der Küche die Reinigungsklappe des Schornsteins im Auge behalten. Der Hauseigentümer wurde misstrauisch und versteckte vorher seine Ersparnisse.

Falscher Dachdecker fordert Geld für das Material

Später kam der falsche Dachdecker auch in die Küche und erklärte dem Stöckheimer, dass eine Reparatur am Schornstein nötig sei. Hierfür benötige er 300 Euro, um Material zu besorgen. Der 92-Jährige händigte dem Mann das Geld aus. Dann verließ der falsche Handwerker das Haus und kam nicht zurück.

Später stellte der Stöckheimer fest, dass mehrere tausend Euro aus seinem Versteck verschwunden waren. Er informierte die Polizei. Wie diese vermutet, konnte der falsche Dachdecker beobachten, wie das Geld versteckt wurde und entwendete es, während der ältere Mann in der Küche war.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de