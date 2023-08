Auf dem Holzweg: Braunschweiger radelte 1800 km fürs Kinderhospiz

Ganz allein war er unterwegs für den guten Zweck. 1800 Kilometer mit dem Fahrrad von Braunschweig nach Mallorca. Roland Holz hat sich auf seiner Extrem-Tour einen wunden Hintern geholt. Nun aber kann er auch bilanzieren: 6500 Euro hat er für den Verein Hospizarbeit in Braunschweig zusammengebracht.

Seit Jahren liegt dem Designer die ambulante Betreuung todkranker Kinder am Herzen. „Ich möchte dazu beitragen, dass Ehrenamtliche weiter in der Lage sind, betroffene Kinder und deren Eltern in dieser schwierigsten Lebensphase Zuhause zu unterstützen.“

Wir hatten bereits berichtet von den Herausforderungen der Tour, von großer Hitze und der verpassten Fähre zur Insel. Doch am Ende kam Roland Holz glücklich ins Ziel. „Allerdings kriegte ich schon kurz nach meiner Ankunft auf Mallorca den ersten heftigen Regenguss ab und hatte gleich auch noch eine Reifenpanne dazu“, berichtet er lachend.

Für mehr Mitgefühl und Menschlichkeit

Holz hatte Freunde, Bekannte, Familie und Kunden für sein Projekt angeschrieben und um Spenden gebeten. „Diese Verpflichtung hat mich angetrieben. Ich wollte unbedingt, dass sich der Topf füllt und es in der Kasse klingelt.“ Der Extremradler meint, dass wir alle mehr aufeinander achten und uns umeinander sorgen sollten. Die Gesellschaft könne mehr Mitgefühl und Menschlichkeit vertragen, und der Verein Hospizarbeit könne jede Spende gebrauchen.

Nächstes Jahr will er wieder für den guten Zweck radeln

Nächstes Jahr will Holz wieder für die ambulante Hospizbetreuung aufs Rad steigen. Wohin die Reise gehen wird und ob er wieder alleine fährt, steht aber noch in den Sternen.

Spendenkonto für die Hospizarbeit Braunschweig: Evangelische Bank IBAN DE55 5206 0410 0006 4243 92, Verwendungszweck: Roland Holz BS-Mallorca.

