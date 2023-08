Braunschweig: Unbekannte brechen in einen Supermarkt ein

Braunschweig Am Montagmorgen ist ein Einbruch in einen Supermarkt in Braunschweig-Wenden festgestellt worden. Zuvor hat es dort gebrannt.

Die Polizei vermutet, dass die Täter die Tür des Supermarktes aufgehebelt haben und so in den Innenraum gelangen konnten (Symbolbild).

Am Montagmorgen hat eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Wenden einen Einbruch festgestellt. Das berichtet die Polizei Braunschweig. Vor einigen Tagen hätte es bereits in diesem Supermarkt gebrannt und aktuell sei der Markt aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Eingangstür sei deshalb nur provisorisch gesichert gewesen.

Die Polizei sei von der Mitarbeiterin über den Einbruch informiert worden und daraufhin am Montag vor Ort erschienen. Der Tatort wurde aufgenommen und diverse Spuren gesichert.

Unbekannte entwenden ein Tablet im Braunschweiger Supermarkt

Die Polizei vermutet, dass die Täter am Wochenende die Tür des Supermarktes aufgehebelt haben und so in den Innenraum gelangen konnten. Im Supermarkt hätten sie einen Metallschrank aufgebrochen und ein Tablet entwendet. Außerdem hätten die Täter versucht, den Tresor des Supermarktes aufzubrechen, seien aber gescheitert. Die Ermittlungen dauern an.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de