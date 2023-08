Braunschweigs Polizei fragt: Wem gehören diese Fahrräder?

Bereits Anfang Juli hat die Braunschweiger Polizei diverse Fahrräder und Pedelecs sichergestellt, die durch eine Durchsuchung in anderer Sache aufgefunden wurden. Einige dieser Räder waren als gestohlen gemeldet und konnten somit ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Allerdings nicht alle: Braunschweigs Polizei sucht noch nach den Eigentümern eines weißen Rennrads der Marke Müsing und eines Rahmens von einem Pedelec. Der Rahmen wurde überlackiert, daher sind die ursprüngliche Farbe sowie die Marke nicht bekannt.

Braunschweigs Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer dieses Rennrads. Foto: Polizei Braunschweig

Hinweise gehen an die Polizeistation in Querum unter (0531) 476-3415 und an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315.

red

