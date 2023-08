A2: Drei Autos in Unfall verwickelt – löste Notfall Crash aus?

Lehre Drei Autos werden in einen Unfall der Autobahn A2 im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verwickelt. Internistischer Notfall in einem Pkw.

Unfall auf der Autobahn A2 im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Ost: In einem Pkw gab es einen internistischen Notfall, drei andere Autos wurden in einen Unfall verwickelt.

Anschlussstelle Braunschweig-Ost A2: Mehrere Autos bei Braunschweig in Unfall verwickelt

Es ist 9.58 Uhr, als die Feuerwehren Flechtorf und Wendehausen zu einem Unfall auf die Autobahn A2 alarmiert werden. Der genaue Einsatzort ist zunächst unklar. Die Rettungskräfte müssen am Freitagmorgen dann letztlich im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Ost ran: ein internistischer Notfall in einem Pkw. Als die beiden Wehren vor Ort eintreffen, stellen sie fest, dass drei weitere Pkws in einen Unfall verwickelt wurden.

Unfall auf der A2 im Bereich Braunschweig-Ost: Notarzt versorgt Person mit internistischem Notfall

Zunächst musste die Person mit dem internistischen Notfall von einem Notarzt behandelt werden. Weitere Personen wurden nach Kenntnis der Feuerwehr nicht verletzt, wie diese mitteilt. Während die Feuerwehr Wendhausen auslaufende Betriebsstoffe aufnahm und die Fahrbahn reinigte, konnte die Feuerwehr Flechtorf die Einsatzstelle kurz nach dem Eintreffen wieder verlassen.

Neben den Feuerwehren aus Flechtorf und Wendhausen waren zudem auch noch die Autobahnpolizei sowie die Feuerwehr Braunschweig im Einsatz. Ob die beiden Ereignisse, also der internistische Notfall in dem einen Pkw und der Unfall mit der Beteiligung der anderen Autos zusammenhängen, können Feuerwehr und Polizei bis dato noch nicht sagen.

