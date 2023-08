Stadtbibliothek Braunschweig öffnet nach Umbau am Montag

Braunschweig Der Eingangsbereich wurde komplett umgestaltet. Ausleihe und Rückgabe in der Stadtbibliothek sind nun per Selbstverbuchung an Terminals möglich.

Nach zweiwöchiger Schließung öffnet die Stadtbibliothek, Schlossplatz 2, am Montag, 7. August um 10 Uhr wieder. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde der Eingangsbereich komplett umgestaltet: Die Stadtbibliothek hat ihre Ausleihe auf Selbstverbuchung mithilfe der RFID-Technologie umgestellt (kurz für „radio-frequency identification“ / Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen).

Ausleihterminals und Rückgabeautomaten wurden installiert, ein Kassenautomat aufgestellt und eine Servicetheke für das Bibliothekspersonal eingerichtet. „Außerdem wurden in den letzten Monaten alle Medien mit RFID-Chips versehen, die die Ausleih- und Rückgabeinformationen speichern und diese mit Hilfe elektromagnetischer Wellen an das Bibliothekssystem weiterleiten“, erläutert die Stadt. Die Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer können so die Medien eigenständig an den Ausleihterminals ausleihen und an den Rückgabeautomaten abgeben.

Bibliothekspersonal steht weiterhin für Fragen und Sonderfälle bereit

An den Ausleihterminals werde zum Aufruf des eigenen Bibliothekskontos der Bibliotheksausweis benötigt. Die Medien werden dann einzeln auf das Terminal gelegt und verbuchen sich automatisch. Auf diesem Wege kann außerdem das Bibliothekskonto auf weitere Abgabetermine überprüft werden, und man kann die Leihfrist verlängern. Ausstehende Gebühren werden angezeigt und können direkt am Kassenautomaten bar oder mit Girocard bezahlt werden.

Die Stadtbibliothek ist die am stärksten besuchte öffentliche Einrichtung in Braunschweig. Foto: Peter Sierigk / Archiv

Der Rückgabeautomat funktioniert laut der Stadtverwaltung ähnlich wie die Rückgabe von Pfandflaschen an den Automaten im Supermarkt: Die ausgeliehenen Medien werden auf einem Förderband in eine Medienkiste transportiert und dabei automatisch vom Bibliothekskonto gelöscht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek kontrollieren sie und sortieren sie wieder in die Regale.

An der neuen Servicetheke am Eingang steht weiterhin Bibliothekspersonal für Fragen und Sonderfälle aller Art bereit. Zudem unterstützt und berät es in der Anfangszeit die Besucherinnen und Besucher bei Ausleihe und Rückgabe.

Der Eingangsbereich der Stadtbibliothek wurde umgebaut. Foto: Bernward Comes / FMN

Samstags kommen überdurchschnittlich viele Menschen in die Stadtbibliothek

Der Rat der Stadt hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass perspektivisch die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek am Samstag verlängert werden sollen. „Dazu soll die Umstellung auf das RFID-Selbstverbuchersystem abgewartet werden, um dann freigewordene Personalkapazitäten für die Erweiterung der Samstagsstunden bis in den frühen Abend zu verwenden“, hieß es im damaligen Beschluss.

Die Stadtbibliothek öffnet bislang montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Eine Auswertung der Ausleihzahlen pro Öffnungsstunde ergab laut dem städtischen Fachbereich Kultur und Wissenschaft, dass die Stadtbibliothek samstags überdurchschnittlich stark frequentiert wird, so dass sich eine Verlängerung hier lohnen könnte. Hingegen seien längere Öffnungszeiten von montags bis freitags oder auch eine Sonntagsöffnung, wie die FDP-Fraktion zunächst angeregt hatte, mangels Nachfrage nicht sinnvoll.

Ab wann die Öffnungszeiten an den Samstagen verlängert werden, steht laut der Stadtverwaltung noch nicht genau fest. „In den kommenden Wochen werden zunächst alle Kapazitäten darauf verwendet, die Nutzerinnen und Nutzer an das neue System zu gewöhnen und Fragen zu beantworten“, sagt Stadtsprecher Adrian Foitzik.

Die Bücher purzeln durch die automatisierter Bücherrückgabe in einen Korb. Foto: Bernward Comes / FMN

