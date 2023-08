Starkregenanalyse jetzt auch im 3D-Stadtmodell für Braunschweig

Der Starkregen am 22. Juni führte vielerorts wie hier am Bohlweg zu heftigen Überschwemmungen.

Beim Unwetter am 22. Juni sind in großen Teilen Braunschweigs in einer Stunde mehr als 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Stadtverwaltung hatte danach Bürgerinnen und Bürger gebeten, Fotos einzureichen, um diese mit der im Jahr 2022 erstellten Starkregen-Simulation zu vergleichen. Der Abgleich der Fotos mit den berechneten Überflutungen hat nun laut der Stadtverwaltung eine hohe Übereinstimmung ergeben: „Die Simulation gibt also zuverlässig Auskunft, mit welchen Überflutungen bei Starkregen gerechnet werden muss, auch in Bereichen, die am 22. Juni weniger betroffen waren.“

Die modellierte und kartographisch dargestellte gesamtstädtische Starkregenanalyse ist einsehbar auf www.braunschweig.de/starkregen. Um die Simulationsergebnisse anschaulich darzustellen, sind diese Daten jetzt in das 3D-Stadtmodell übernommen worden. Gleiches gilt für die Darstellung der Hochwasser-Risikokarten des Hochwasserschutzkonzepts. Insgesamt können unter https://braunschweig.virtualcitymap.de (Inhalte > Fachdaten > Wasser) folgende Analysen betrachtet werden: intensiver Starkregen (Starkregenindex 4-5), außergewöhnlicher (7) und extremer Starkregen (10). In der Kategorie Hochwasser sind die Ereignisse HQ 20, 100 und „extrem“ dargestellt.

Gefährdung durch Starkregen und Hochwasser wird im Geländeverlauf dargestellt

So werden laut der Stadt im Zusammenspiel mit den 3D-Daten des Stadtmodells mögliche Gefahren durch Starkregen und Flusshochwasser noch anschaulicher und verständlicher vermittelt. „Ziel ist es, die Bevölkerung für mögliche Gefahren und Risiken zu sensibilisieren und auch eine Datengrundlage zur Selbstvorsorge bereitzustellen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Vorteil der 3D-Präsentation: Die Darstellung der Gefährdung durch Starkregen und Hochwasser erfolgt in direktem Bezug zum Geländeverlauf (auf Basis des digitalen Geländemodells) sowie zu den Gebäuden der Stadt. Und: bessere Wiedererkennung der potenziellen Gefahrenstellen. Außerdem können Ereignisse durch die „Splittingfunktion“ im Stadtmodell direkt miteinander verglichen werden.

Auch Daten der Wasserpegel-Messstellen sind integriert

Zusätzlich habe die Abteilung Geoinformation Sensordaten der Wasserpegel-Messstellen integriert. „Die Vernetzung von Daten aus verschiedenen Quellen und Systemen ist eine erste Stufe beim Aufbau einer urbanen Datenplattform“, erläutert die Stadtverwaltung. Mit den Wasserthemen seien nun die ersten Umweltdatensätze in das 3D-Stadtmodell integriert worden. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Umwelt sollen zukünftig weitere Datensätze folgen.

Die Themenkarten können weiterhin unter www.braunschweig.de/starkregen heruntergeladen oder interaktiv im offiziellen Geoportal www.braunschweig.de/geoportal der Stadt eingesehen werden.

red

