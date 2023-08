Jugendwort des Jahres: Was war nochmal „Nullchecke“?

Ein großer Wörterbuch-Verlag sucht mal wieder das „Jugendwort des Jahres“. Heute läuft die Frist ab, bis zu der online Vorschläge eingereicht werden können. Dass Jugendliche (oder Berufsjugendliche) selbst Wörter vorschlagen können, war nicht immer so. Ich erinnere mich an „Jugendwörterbücher“ aus Vor-Internet-Zeiten, die offensichtlich von Verlagsredakteuren selbst verfasst waren. Wie ich als damals Jugendlicher bescheinigen kann, war die Auswahl der Wörter eher „weird“ (merkwürdig) bis „cringe“ (zum Fremdschämen).

Jugendwort: War mal „Mantelette“ oder „Nullchecke“ in aller Munde?

Damals Teenager, hatte ich die meisten Ausdrücke noch nie gehört. Im Internet bin ich jetzt auf eine ähnliche Liste vermeintlicher „Jugendwörter“ gestoßen, die so alt ist, dass die Autoren darin noch „dass“ mit Eszett, also „daß“ schreiben. Laut diesem Glossar nannte man geschmacklose Mode etwa „Bazongklamotten“. Hatte man nur solche, war man als Jugendlicher natürlich deprimiert, also „voll down low“. Doch wenn man als Typ einen schicken „Oliba“ (Oberlippenbart) hatte, kam man wenigstens noch in die „Zappelbude“ (Disco) rein. Immerhin ging da dann „der Groove ab“, wenn ordentlich was los war. Und wenn man mit seiner Klub-Bekanntschaft, natürlich eine „Mantalette“ und keine „Nullchecke“, dann im Bett landete, wurde „geknattert“. Liebe Leserinnen und Leser, ich bin Jahrgang 1995 und habe bei Gott keinen dieser Ausdrücke jemals gehört oder gar selbst benutzt. Oder wie man heute sagt: „Said no one ever“ (sagte niemand, niemals).

