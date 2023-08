IT-Sommerfestival für Frauen an der Volkshochschule Braunschweig

Wie immer in der letzten Woche der Sommerferien „erobern“ Braunschweiger Frauen auch in diesem Jahr wieder die Volkshochschule in der Heydenstraße: Vom 7. bis 11. August findet zum 22. Mal das IT-Sommerfestival statt. Im Angebot sind 34 bewährte und neue Schnupperkurse rund um Computer, Smartphones, Tablets und neue Medien. Es gibt Themen für den beruflichen sowie für den privaten Einsatz, von Office-Programmen bis zur Nutzung von Podcasts, Streamingdiensten, Mediatheken & Co, kündigen Dietlinde Tartler, Leiterin der Beratungs- und Koordinierungsstelle Frau und Beruf an der VHS Braunschweig, und Braunschweigs Gleichstellungsbeauftragte Marion Lenz in einer Pressemitteilung an.

„Wir haben Teilnehmerinnen, die sich diese Woche vormerken“, so Tartler. „Sie kommen immer wieder, weil sie sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen und weil sie die Atmosphäre genießen.“ Und Lenz ergänzt: „Aus der Sicht von Frauen soll das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit genutzt werden, damit es nicht zu einer Festschreibung der vorhandenen Strukturen auf digitaler Ebene kommt.“

In diesem Jahr sei das Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz (KI). Dazu gibt es mehrere Kurse und eine Abschlussdiskussion zu den Chancen und Risiken der KI in der Praxis. „Mit KI können Texte verfasst, Bilder erzeugt oder recherchiert werden – all das kann in Kursen erprobt und zum Abschluss kritisch diskutiert werden“, so Tartler.

Neue Kurse rund um sichere Passwörter und Einführung in die iPhone-Nutzung

Wie jedes Jahr werden ihr zufolge die Neuerungen in den verschiedenen Programmen und Anwendungen in kompakter Form angeboten. Dabei spielen die mobilen Geräte eine immer größere Rolle. Aber auch neue Inhalte können gebucht werden: Fotobearbeitung auf dem Smartphone, sichere Passwörter oder neue Einsatzmöglichkeiten des Outlook-Kalenders. Angeboten werden auch Freizeitthemen, wie zum Beispiel biographisches Gruppencoaching, Sketchnotes (gezeichnete Notizen, die beruflich und privat gute Laune machen), Einführung in die iPhone-Nutzung oder Themen aus Kommunikation, Marketing und Gesundheit.

Kostenfreie Angebote sind Lenz zufolge beispielsweise ein Bewerbungsmappen-Check, Infos und Tipps zum gelingenden Wiedereinstieg in den Job oder die Erstberatung für Gründerinnen.

„Das Besondere an diesen Kursen sind das angenehme und entspannte Lernklima in kleinen Frauengruppen und der Austausch in den Pausen bei kostenlosem Kaffeeservice oder mit Leckerem aus der Cafeteria“, heißt es in der Pressemitteilung. Die vorwiegend vier- bis fünfstündigen Einheiten finden am Vor- oder Nachmittag statt. Anmeldungen sind auch während der Festivalwoche noch möglich. Informationen und Anmeldung über www.vhs.de.

