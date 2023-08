Braunschweig Mehrere Löschzüge der Feuerwehr sind am Dienstagabend in die Okerstraße ausgerückt. Was die Einsatzkräfte vorfanden.

Mehrere Feuerwehrautos sind am Dienstagabend in die Okerstraße ausgerückt.

Mehrere Löschzüge der Braunschweiger Feuerwehr sind am Dienstagabend in die Okerstraße ausgerückt. Einsatzort war ein dortiges Hochhaus. Nach ersten Informationen löste ein Heimrauchmelder aus, obwohl es in der betroffenen Wohnung nicht brannte. Da die Einsatzkräfte kein Feuer entdeckten, öffneten sie die Türe gewaltfrei, also mit Werkzeugen. In der Wohnung fanden sie nur das piepende Gerät vor. Sie war menschenleer.

Foto: Philipp Engel / FMN

red

