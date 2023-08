Die Zahl der Arbeitslosen nimmt in Braunschweig zu

Keine Trendwende auf Braunschweigs Arbeitsmarkt. Erneut ist die Zahl der Arbeitslosen leicht angestiegen. Die Arbeitsagentur rechnet allerdings mit einem Rückgang in den nächsten Monaten.

Verglichen mit Bund und Land sind die Zahlen weiterhin gut. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet liegt bei 5,5 Prozent. Auf Bundesebene sind es 5,7, im Land Niedersachsen 5,8 Prozent. Dennoch, die Zeiten einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent im Stadtgebiet sind dahin. Kerstin Kuechler-Kakoschke, Leiterin der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar rechnet auch nicht damit, dass es in näherer Zukunft ein Zurück zu solchen Zahlen geben könnte: „Ukraine-Flüchtlinge machen sich in der Statistik bemerkbar. Denn Sprach- und Qualifizierungskurse laufen aus. Ist dies der Fall, werden die Flüchtlinge zu den Arbeitssuchenden gezählt. Im Augenblick warten 639 Flüchtlinge auf einen Arbeitsplatz.“

Braunschweigs Arbeitsmarkt im Juli 2023. Foto: Jürgen Runo

Und dennoch wird in der Behörde am Cyriaksring mit rückläufigen Zahlen in den nächsten Monaten gerechnet. Grund: Die momentan hohe Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren. Mit 673 ist ihre Zahl sogar noch höher als die Zahl der arbeitslosen Ukraine-Flüchtlinge. Warum ihre Zahl so hoch ist, erklärt die Agenturleiterin so: „Unter ihnen befinden sich viele Schulabgänger, die auf den Beginn des Studiums warten. Aber auch viele, die ihre Ausbildung beendet haben. Viele wollten nicht übernommen werden, weil sie sich anders orientieren möchten. Viele wurden aber auch nicht übernommen.“ Betriebsurlaub spiele dabei zum Beispiel eine Rolle.

Warum eine Wende spätestens im September erfolgt, erklärt Kuechler-Kakoschke so: „Dann beginnt das Ausbildungsjahr.“ Außerdem: „Ferienzeit heißt auch: Urlaub in den Personal-Abteilungen der Betriebe. Nach den Sommerferien erst wird wieder verstärkt eingestellt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de