Braunschweig: Tiefgarage Magni nach Wasserschäden wieder geöffnet

Überflutungen im Braunschweiger Stadtgebiet sorgten für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze. So auch in der Tiefgarage Magni. Sie ist nun wieder geöffnet. (Archivbild)

Die Tiefgarage Magni an der Ecke Bohlweg/Georg-Eckert-Straße ist wieder geöffnet. Wie die Stadt Braunschweig mitteilt, ist nun das erste Untergeschoss der Tiefgarage wieder nutzbar. Am Mittwoch soll die noch defekte Schrankensteuerung repariert werden. Danach sei auch das zweite Untergeschoss der Tiefgarage wieder zum Parken nutzbar.

Beim Unwetter des 22. Junis, das für massive Schäden an vielen Stellen in Braunschweig gesorgt hatte, war die elektrische Hauptverteilung der Tiefgarage Magni irreparabel beschädigt worden. Sie wurde laut Stadt runderneuert. Sämtliche Sicherheitstechnik sei überprüft worden und nun wieder betriebsbereit. Demnach hat es bis zur (teilweisen) wieder Inbetriebnahme des Parkhauses etwas über einen Monat gedauert. Video- und Fotoaufnahmen während des Starkregens hatten verdeutlicht, dass große Massen von Regen im stark betroffenen Bereich Innenstadt/Magniviertel auch in die Tiefgarage Magni eingedrungen waren.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr beim Abpumpen des Wassers in der Tiefgarage Magni (Archiv) Foto: Jörg Koglin

Auch Packhof-Tiefgarage nach Starkregen in Braunschweig gesperrt

Der Starkregen hatte auch bei der Tiefgarage Packhof für massive Schäden an der Sicherheitstechnik gesorgt. Die Tiefgarage war ebenso gesperrt worden. Die Packhof-Tiefgarage war ohnehin wegen einer Sanierung seit Jahresanfang nur noch für Dauerparker und Gäste des anliegenden Hotels nutzbar gewesen. Eine erste Bauphase für die Sanierung sollte bereits vor dem Starkregen nicht vor Herbst 2023 abgeschlossen sein. Der Starkregen hatte in der Stadt laut Einschätzung der Öffentlichen Versicherung für Schäden von über 15 Millionen Euro gesorgt und gilt als das bisher heftigste Starkregenereignis in Braunschweig seit Wetteraufzeichnung.

Das Wasser des Starkregens beschädigt in den Tiefgaragen Braunschweigs die Technik. (Archivfoto) Foto: Jörg Koglin

Neben der Magni-Tiefgarage gibt es in der Stadt noch folgende öffentliche Parkmöglichkeiten: die Parkhäuser Lange Straße, Eiermarkt, Steinstraße und Schloss-Arkaden sowie Wilhelmstraße. Zudem können die öffentlichen Parkflächen an der Karrenführerstraße und am Großen Hof genutzt werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de