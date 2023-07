19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis sorgt bei Broitzem für Unfall

In Braunschweig hat es am Sonntag bei Broitzem einen Unfall gegeben.

Ein 19-Jähriger, der noch in der Fahrschule sitzt, hat am Sonntag kurz vor Broitzem bei einer Überholung einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei nahm der junge Mann am frühen Nachmittag die Schlüssel eines BMW an sich, den sein Vater kurz zuvor erworben hatte. Das Fahrzeug war noch nicht angemeldet und versichert.

Der Braunschweiger fuhr mit dem Auto von Rüningen in Richtung Broitzem. Kurz vor dem Ortseingang versuchte er, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Als ihm in dieser Situation ein anderes Fahrzeug entgegenkam, verlor er die Kontrolle über den BMW und kam von der Straße ab.

19-jähriger Unfallfahrer muss ins Klinikum

Der 19-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Der BMW wurde durch den Unfall stark beschädigt. Bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte, mussten die Einsatzkräfte diverse Sträucher und Bäume von der Böschung entfernen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise unter (0531) 4763915.

red

