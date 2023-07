Diese Sommer-Festivals sorgen für Stimmung in Braunschweig

Eins von zehn Festivals in Braunschweig: Das Kleinkunst-Festival „Schloss-Spektakel“ am Schloss Richmond (Archivbild vom Vorjahr).

Festival, das heißt nicht nur „Rock am Ring“, „Hurricane“ oder „Deichbrand“. Auch in Braunschweig gibt es in diesem Jahr zahlreiche Sommer-Festivals. Egal ob wummernde Beats, sanfte Gitarrenklänge oder gauklerische Kleinkunst: Wir stellen hier zehn Festivals und Konzertreihen vor, die in der Löwenstadt von August bis September stattfinden. Die Auflistung ist chronologisch nach Datum sortiert.

11. bis 13. August: Schloss-Spektakel – Magie, Kleinkunst und Musik

Das malerische Barock-Schloss Richmond bildet die passende Kulisse für zauberhafte Magie, Jonglage, Artistik, Comedy, Musik und mehr beim Schloss-Spektakel. Das dreitägige Festival für Kleinkunst ist in der Stadt in dieser Form einzigartig. Für den Samstag sind die Vorverkaufskarten bereits ausverkauft. Wie der Kulturzelt-Verein bei Instagram angibt, soll es aber noch Tickets an der Tageskasse geben. Tageskarten für das Schloss-Spektakel kosten aktuell 15,40 Euro. Weitere Infos auf der Webseite des Schloss-Spektakels.

12. August: CSD/Sommerloch Festival – ein Statement der queeren Szene

Beim kostenlosen „Sommerloch-Festival“, organisiert vom Verein für sexuelle Emanzipation (VSE), dreht sich alles um queere Menschen, die sich unter dem Begriff LGBTTI* (lesbisch, schwul, transsexuell, transgender, intersexuell und weitere) sammeln. Im Rahmen des Christopher Street Days bietet das Festival Künstler:innen aus der queeren Szene eine Bühne und will unter dem Motto „bunt gegen Gewalt“ ein politisches Zeichen setzen. Mit dabei ist unter anderem Braunschweigs erster queerer Chor, die „Queermonics“, die „New Soul Generation“ oder der Sänger und Geiger MKSM (gesprochen: Maksim). Zwei Cover-Künstler:innen huldigen zudem Whitney Houston und Elton John. Am 12. August beginnt das Bühnenprogramm nach der CSD-Demo, die um 15 Uhr Schlossplatz endet. Weitere Infos auf der Webseite des CSD Braunschweig.

18. bis 19. August: Organic Beats Festival – viele Musikstile nachhaltig abfeiern

Mit Deko aus Second-Hand-Material, Solarenergie und Upcycling will das Organic Beats Festival zeigen, dass Feiern und Festival auch nachhaltig und umweltfreundlich geht. Auf der Bühne findet sich vom ganz elektronischen auftretenden Techno-DJ bis zur organischen Weltmusik ein buntes Programm. Das Festival, organisiert vom Umweltkulturverein, findet auf dem Gelände der Naturfreundejugend (Schrotweg 112) am Südsee statt. Tagestickets der aktuellen Vorverkaufsstufe kosten 14 bis 16 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des „Organic Beats“.

19. bis 20. August: On The Wall – Graffiti-Sprayer zeigen ihr Können

Liebhaberinnen und Liebhaber von Graffiti-Kunst können am Jugendplatz des Westbahnhofs Graffiti-Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Arbeit bestaunen. Im vergangenen Jahr bildete ein Hip-Hop-lastiges Musikprogramm die passende Begleitung, um die Arbeit der Sprayer zu verfolgen. Weitere Infos gibt‘s auf der Instagram-Seite des „On The Wall“.

17. bis 20. August: Volksbank-Brawo-Bühne – Von Seemanns-Chor Santiano bis Platin-Rapper Cro

Nationale Größen der Musik kommen auch dieses Jahr wieder an die Open-Air-Bühne am Raffteichbad. Los geht es am 17. August mit den rauen und dennoch melodischen Gesängen des Seemanns-Chors „Santiano“ („Tanz mit mir“, „Es gibt nur Wasser“). Die Hannoveraner Rock-Band „Fury in the Slaughterhouse“ („Won‘t Forget These Days“, „Time to Wonder“) betritt tags darauf die Bühne. Erneut zu Gast beim Raffteich-Open-Air ist die Pop-Rock-Band „Silbermond“ („Irgendwas bleibt“, „Das Beste“). Den Abschluss bildet der Rapper „Cro“ („Einmal um die Welt“, „Easy“). Während bei Letztgenanntem die Tickets bereits ausverkauft sind, kosten die Karten für die übrigen Auftritte zwischen rund 60 und rund 85 Euro. Weitere Infos auf der Webseite der Volksbank Brawo Bühne.

Fury - Won‘t Forget These Days (Youtube)

24. August bis 24. September: Kultur im Zelt – Vom Schlagzeug-Gott bis Italo-Pop

Die bekannte Konzertreihe „Kultur im Zelt“ geht dieses Jahr in die 24. Auflage. Passend dazu gibt es vom 24. August bis 24. September ein buntes Programm im Bürgerpark. Die Bandbreite der Konzerte und Aufführungen reicht von Hip-Hop bis Varieté. Eröffnet werden die Zelt-Konzerte durch den Auftritt von Martin Grubinger. Der Österreicher hat sich international als klassischer Schlagzeuger und Perkussionist einen Namen gemacht. Dazu kommen etwa Konzerte von Schauspieler Jan Josef Liefers und Band oder der Italo-Pop-Schlagertruppe „Roy Bianco und die Abbrunzati Boys“, die italienisches Lebensgefühl mit deutsch-italienischen Texten transportieren. Neben dem großen Festzelt steht zudem die „Regiobühne“, eine Bühne für Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Die Ticketpreise für die Konzerte sind sehr unterschiedlich. Weitere Informationen auf der Webseite von „Kultur im Zelt“.

25. bis 26. August: Trainside Festival – Indie-Rock der alten Schule

Explizit an ältere Fans der Indie-Musik richtet sich das „Trainside-Festival“ im Lokpark an der Borsigstraße. Für das Festival, das in diesem Jahr seine Premiere feiert, buchte die Agentur Undercover internationale Bands. Darunter etwa die Banjo-affine kanadische Band „The Dead South“ oder die schwedischen Indie-Rocker „Friska Vijor“, die auch gerne mal auf zerbrochenen Gitarren abrocken. Auch deutsche Indie-Größen wie „Die Sterne“ und „Tocotronic“ sind mit dabei. Ein Ticket für beide Festivaltage kostet aktuell 94 Euro, Tagestickets jeweils 67 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des „Trainside-Festivals“.

The Dead South (Youtube)

26. August: Lammer Open Air – Rock und Ska satt in Braunschweiger Stadtteil

Alles auf Rock heißt es in diesem Jahr beim 23. Lammer Open Air. Das Ein-Tages-Festival auf dem Alten Sportplatz in Lamme hat in diesem Jahr die Wiesbadener Hard-Rock-Band „The New South“ gewinnen können. Außerdem auf dem Plan: Die Ska-Combo „The Busters“ und die 80er-Rock-Cover-Gruppe Ryffhuntr. Das Line-up wird komplettiert von den Newcomern Dude Ranch und der laut eigenen Angaben ältesten Boyband Braunschweigs: Parkhouse. Der Verein hinter dem Festival setzt sich für eine dauerhafte Open-Air-Konzertfläche in Braunschweig ein. Tickets für den Abend im Westen der Stadt kosten rund 35 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des Lammer Open Airs.

2. September: Südstadt Open Air – Post-Hardcore, Hip-Hop, Metal und mehr

Berstend laute Riffs sollen den Braunschweiger Süden zum Septemberanfang zum Beben bringen. Denn am 2. September findet dort auf dem Festplatz Griegstraße das kostenlose Südstadt Open Air statt. Dieses Jahr ist dort vor allem Post-Hardcore zu hören, zum Beispiel von der Münchner Gruppe „Marathonmann“, die mit harten Riffs und deutschprachigen Texten den ein oder anderen Fan ins Moshpit geleiten werden. Hinzu kommt das Hip-Hop-Duo SPNNNK („Schpunk“) oder die Braunschweiger Metal-Gruppe „Bucketlist“. Weitere Infos gibt es auf dem Instagram-Kanal des Südstadt Open Airs.

Bucketlist - Trapped (Youtube)

9. September: Okerinsel-Festival – Große Party am Alten Bahnhof

Ebenfalls kostenlos ist das „Okerinsel-Festival“ am Alten Braunschweiger Bahnhof unweit des Friedrich-Wilhelm-Platzes. Über das Ein-Tages-Festival am 9. September ist bisher noch nicht viel bekannt, nur so viel: Es soll wieder einen Mix aus Gastronomie, Chillout-Bereichen, Bands und DJs geben. Als „Headliner“, also einer der größten Auftritte des Abends, ist der DJ Eskei83 bestätigt worden. Der Dresdner ist bekannt für seine wilden Drum-and-Bass-Live-Sets, aber auch für Hits mit anderen DJ-Größen wie den „Drunken Masters“. Weitere Infos auf der Webseite des „Okerinsel-Festivals“.

Eskei83 live (youtube)

Magnifest findet in diesem Jahr endlich wieder statt und zwar vom 8. bis zum 10. September. Über das genaue Programm ist bis dato noch nichts bekannt, jedoch versprachen die Veranstalter bereits bei der ersten Ankündigung im Juni, dass sich das Programm an alle Altersgruppen richten soll und sowohl regionale als auch überregionale Besucher anziehen will. Auf der Webseite des Magnifests soll bald das genauere Programm veröffentlicht werden.

