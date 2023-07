Unbekannte brechen Spielautomat in Braunschweiger Pizzeria auf

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Pizzeria in Braunschweig eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Pizzeria in Braunschweig eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Einbrecher verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Wie die Polizei mitteilt, verließen die Betreiber der Pizzeria am Morgen ihren Imbiss in der Straße Lindenberg und schlossen die Türen sowie ein Zugangstor. Anschließend brachen bislang unbekannte Täter in die Pizzeria ein und beschädigten einen dort aufgestellten Spielautomaten in einem Nebenraum, um das darin befindliche Bargeld einzustecken.

Der verantwortliche Automatenaufsteller entdeckte den Schaden am frühen Nachmittag, als er den Automaten wie gewohnt kontrollieren wollte, und informierte den Betreiber der Pizzeria. Die Polizei führte eine Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls ein.

red

