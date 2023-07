Was hat Braunschweigs neue Spiele-App „Mission Löwenstadt“ drauf?

Auf dem Stadtplan in „Mission Löwenstadt“ finden Spielerinnen und Spieler Löwen-Coins, die als Augmented-Reality-Objekt im Stadtbild der Innenstadt erscheinen. Die Karte zeigt die Rätsel, Missionen und Münzen sowie die Orte, an denen man die Punkte einlösen kann. Und mit „Yay!“ wird man freudig begrüßt, wenn man ein Rätsel abgeschlossen hat.

Seit Anfang Juli können Bürger und Besucher der Stadt Braunschweig die Spiele-App „Mission Löwenstadt“ nutzen. Die Mission lautet: auf spielerische und interaktive Weise die Stadt erkunden und nebenbei auch ein paar Belohnungen erhalten. Aber wie gut funktioniert das Ganze? Ich habe es ausprobiert.

Leider zeigt sich bei mir sofort am Anfang das erste Manko: Denn iPhone-Nutzer wie ich müssen sich bis zur Veröffentlichung der App-Version noch ein wenig gedulden. Zunächst ist die „Mission Löwenstadt“ als App nur im Play-Store für Android-Geräte verfügbar. Man muss fairerweise anmerken: Es ist durchaus üblich, dass neue Apps zuerst im Google-Play-Store angeboten werden und erst später bei Apple. So kommt es also, dass ich auf die Web-Version umsteigen muss. Das ist zwar ein bisschen umständlicher, als einfach die App zu öffnen, führt aber letzten Endes zum gleichen Ergebnis.

Auf der Karte werden Rätsel, Missionen und Münzen angezeigt sowie die Orte, an denen man die Punkte einlösen kann. Foto: Claus Buhlmann

Mein Weg beginnt beim berühmten „Haus zur Sonne“ am Kohlmarkt

Kaum ist die Webseite aufgerufen, kann ich direkt auf die Karte zugreifen, um mir ein Bild davon zu machen, wo es Rätsel zu lösen gibt – und wo man die Punkte einlösen kann, die man für erfolgreich gelöste Rätsel erhält. Ich beginne im Spielmodus „Streifzüge“, in dem der Rätselspaß für zwischendurch im Vordergrund steht. Spieler lösen einzelne Rätsel, ohne dass diese aufeinander aufbauen. Mein Weg beginnt beim berühmten „Haus zur Sonne“ am Kohlmarkt, und es geht prompt los mit Frage 1: „Woher hat das Haus zur Sonne seinen Namen?“ Kleiner Tipp: Die Antwort lautet nicht „vom Architekten Christian Uhde“, wie ich kurz darauf herausfinde.

Manche Rätsel lassen sich als Zahlenschloss entschlüsseln. Foto: Claus Buhlmann

Mein Weg führt mich über den Ringerbrunnen und an der „Mutter Habenicht“ vorbei bis hin zum Burgplatz. Rätsel um Rätsel „kämpfe“ ich mich voran und schneide bei den Lösungen auch ganz gut ab. Was auffällt: Teilweise haken die Animationen ein wenig. Und die Buchstabenpuzzles sind manchmal schwieriger zu lösen, weil sich die Buchstaben nur schwer über das Display ziehen lassen. Einen Großteil der Probleme würde ich aber eher als „Kinderkrankheiten“ bezeichnen, weil die Anwendung gerade erst online gegangen ist, weshalb kleine Animationsfehler üblich sind.

So sieht ein typisches Rätsel der App aus, hier mit einem kniffligen Buchstabenpuzzle. Foto: Claus Buhlmann

Meine 200 Punkte kann ich für eine Kugel einlösen

Am Burgplatz treffe ich auf meine bisherige Lieblingsfrage: „Schau dich um. Der Burgplatz wird von vielen bedeutenden, historischen Gebäuden umrahmt. Eines davon ragt besonders hoch. Was lässt sich an seiner Fassade finden?“ Unter der Frage befindet sich ein Buchstabenpuzzle bestehend aus elf Buchstaben. Das höchste Gebäude? Klar, das muss der Dom sein. Aber die Fassade? Nach einer guten Weile entdecke ich staunend, was das gesuchte Wort ist – natürlich kann es hier nicht verraten. Das müssen Sie schon selbst erkunden ...

„Yay!“ wird man freudig begrüßt, wenn man ein Rätsel abgeschlossen hat. Foto: Claus Buhlmann

Zwischendurch darf ich hin und wieder ein paar Münzen einsammeln. Das funktioniert so, dass die Webseite meine Kamera öffnet, und ich die Münze so als Teil der „echten“ Welt sehen kann. Mit einem einmaligen Antippen ist die Münze eingesammelt und weitere 20 Punkte prasseln auf meinem Konto ein. Das funktioniert weitestgehend makellos. Nur wenige Male kam es vor, dass mir die Münze nicht direkt angezeigt wird. Wie gesagt, Kinderkrankheiten. Ich beende meine „Mission Löwenstadt“ für diesen Tag mit einer Kugel Eis, die ich für 200 Punkte beim Eiscafé La Via einlösen kann.

Eine der Münzen, die man in der „echten“ Welt einsammeln kann – hier in der Friedrich-Wilhelm-Straße. Foto: Claus Buhlmann

Insgesamt finde ich die Idee hinter der App klasse. Durch die Vielzahl an kniffligen Rätseln, die regelmäßig erneuert werden, können Nutzer die Stadt spielerisch erkunden, und selbst gebürtige Braunschweiger wie ich können Neues über die Stadt erfahren. Auch wenn die App noch einige anfängliche Makel bei Animation und Design aufweist, so hat „Mission Braunschweig“ doch eine Menge Potenzial.

Das Stadtmarketing hat das Spiel im Rahmen des Corona-Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ entwickeln lassen. „Mission Löwenstadt“ gibt es kostenfrei als Webanwendung unter www.mission-loewenstadt.de und als App auf Android-Geräten über Google Play.

