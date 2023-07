Braunschweig Die sommerliche Veranstaltung auf dem Platz der Deutschen Einheit in Braunschweig wird gut angenommen – und noch zwei Mal wiederholt.

Braunschweiger City Abendmarkt in Braunschweig feiert erfolgreich Premiere

Die Seele baumelt, die Füße wippen – und dann noch ein Glas Wein oder Schorle. So ein Abendmarkt – gestern von 16 bis 21 Uhr – ist eine schöne Sache, man kennt das aus dem Urlaub. Jetzt auch in Braunschweig, es ist eine Premiere auf dem Platz der Deutschen Einheit vorm Rathaus.

Ab und zu blinzelt sogar mal die Sonne durch, und wenn das nicht reicht, dann zaubern Karle Bardowicks mit dem Saxophon und Alida Bohnen am Keyboard ein entspanntes Lächeln in die Gesichter der Besucher. Und wir notieren, um mal zu sagen, worum es hier geht und weil wir noch bei der Arbeit sind, einige Stichworte. Allerlei Frisches gibt’s am Stand von Papes Gemüsegarten, Watenbüttel. Genauer: Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Brombeeren (Auswahl). Auch Gurken.

Fazit: Wenn das Wetter stimmt, kann man mit so einer Veranstaltung auch in Braunscwheig nichts verkehrt machen

Lange Schlangen vorm Käseleckerland von Peter van de Voort aus Wolfenbüttel. Mancher kostet sich durch, dazu einen Rosé. Nur Bier heimischer Provenienz gibt’s an diesem Abend überraschenderweise nicht, obschon angekündigt. Doch der mediterrane Piaggio Ape 50 vom Hofbrauhaus, dreirädrig, sei kaputtgegangen, heißt es.

Es hätte gepasst, hier ist alles ein wenig kleiner, ruhiger, gedämpfter, langsamer, ganz leicht im Sein, die Laune aber gut und aufgeräumt, ein Abendmarkt eben.

„Toll, wie schön das angenommen wird – und wie viele gekommen sind“, sagt Gerold Leppa von der Stadt und ist sehr zufrieden. Die Strategen vom Stadtmarketing haben den sommerlichen Markt ausbaldowert, es soll in diesem Jahr noch zwei weitere geben – am 2. und 9. August. Gewissermaßen ein Testlauf für die nächsten Jahre, wie er sagt. Das Ergebnis könnte seit gestern bereits feststehen: Ist das Wetter nur einigermaßen sommerlich, dann kann man mit so einer Veranstaltung eigentlich überhaupt gar nichts verkehrt machen.

So kann man’s aushalten: Es gibt Marktstände, oft mit regionalen Produkten, dazu Getränke und Musik. Foto: Peter Sierigk / bz

Karle Bardowicks und Alida Bohnen sorgen mit dem Saxophon und am Keyboard für die Leichtigkeit des Seins. Foto: Peter Sierigk / bz

So kann man es aushalten: Marion Roland und Lia Deinert lassen es sich gut gehen. Foto: Peter Sierigk / bz

Volker und Angelika Weinlich genießen den ersten Braunschweiger Abendmarkt vorm Rathaus. Foto: Peter Sierigk / bz

