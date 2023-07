Gewonnen! Lea Morris darf auf Braunschweigs Bahnhofsbühne

Lea Morris hat den Wettbewerb um den Auftritt auf der Bahnhofsbühne gewonnen. Sie wird sich dort am Nachmittag des 26. August auf einer temporären Bühne im Braunschweiger Bahnhof einer größeren Öffentlichkeit präsentieren und die Bahnhofsbesucher auf das Festival einstimmen können.

Die Veranstaltungsagentur Undercover hatte Singer-Songwriter, Duos oder Bands aufgerufen, sich zu melden. Gesucht worden waren Musiker aus dem Bereich Alternative, Indie bis hin zu Pop – passend zu den Künstlern des Festivals. Der Soul-Folk von Lea Morris hat die Jury überzeugt. Sie wird nun vor Ort einen Song als Video aufnehmen, der dann über den YouTube-Kanal von „Mein_EinkaufsBahnhof“ veröffentlicht wird.

Lea Morris wird verglichen mit Tracy Chapman

Soul Folk? Lea Morris beschreibt es so: ein entspannter akustischer Groove, geprägt von warmem Gesang und einfühlsamen Texten. „Obwohl sie häufig mit Größen wie Tracy Chapman und Joni Mitchell verglichen wird, sind ihre Kompositionen und Interpretationen unverwechselbar und eine einzigartige Fusion aus geloopten Harmonien und gesungener Percussion“, lobt die Agentur Undercover.

Lea kam in Washington DC zur Welt. Ihr Vater reiste als Trompeter in einer Funk-Band um die Welt; die Mutter träumte von der Oper träumte. Bereits als kleines Mädchen habe Lea in ihrer Baptistenkirche zu singen begonnen. In ihrer Highschool-Zeit habe sie sich das Spielen auf der Akustikgitarre selbst beigebracht und begonnen, eigene Songs zu schreiben. Ein Austauschjahr in Deutschland habe ihr schließlich die Chance geboten, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Klassik, Jazz und Pop zu erweitern.

Festival abseits des Mainstreams

Die Agentur Undercover will sich mit dem Trainside-Festival selbst einen Traum erfüllen: Am 25. und 26. August treten im Lokpark Musiker und Bands jenseits des Mainstreams auf. Headliner sind die Hamburger Indie-Rock-Band Tocotronic und die kanadische Folk-Bluegrass-Gruppe „The Dead South“. Der Veranstalter umreißt sein Konzept so: „Namhafte internationale Acts treffen auf Newcomer:innen und Spoken Word Artists.“ Spoken Word bezeichnet ein Genre der darstellenden Kunst, bei dem ein lyrischer Text oder eine Erzählung vor Publikum vorgetragen wird.

Weitere Informationen zum Programm und musikalische Kostproben der Künstler gibt es unter trainsidefestival.de. Tickets gibt es auch bei der Konzertkasse.

