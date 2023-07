Filmszene Der neue Nolan: So schwärmen Kinobesucher in Braunschweig

Er wird gefeiert für seine bildgewaltigen Werke: Christopher Nolan hat spätestens mit der „Batman“-Trilogie gezeigt, dass seine Filme anders sind. Mit „Inception“ und „Tenet“ hat er Meilensteine des Kinos nachgelegt. Nun bringt der 52-Jährige die Geschichte von J. Robert Oppenheimer auf die Großbildleinwände. Wieder eine verstörende Geschichte, in der Nolan tief in Seele und Hirn seines Helden eindringt. Was Zuschauer der „Oppenheimer“-Premiere unserer Zeitung am Donnerstagabend im Braunschweiger Astor Filmtheater meinen, lesen Sie hier:

Marianne Schrader (66): Die Konflikte zwischen dem, was wissenschaftlich machbar ist, und dem, was moralisch vertretbar ist, wurden gut herausgearbeitet.

Joschho Sarah (18): Absolutes Meisterwerk. Ein „must see“ und 100-prozentig empfehlenswert. Auf allen Ebenen ein brillanter Film, der die politischen, emotionalen und wissenschaftlichen Aspekte perfekt abgewogen darstellt. Visuell und von „writing“ und Regie her atemberaubend umgesetzt. Schauspielerisch auf Oscar-Niveau. Total fesselnd, nicht ein langweiliger Moment. Kurz: perfekt.

Mohammad Zargham Khan (20): Eine atemberaubende, oscarreife Verfilmung. Zu Anfang hatte ich Bedenken aufgrund der Länge des Films. Niemals hätte ich mir vorstellen können, so lange geduldig zu sitzen. Die Realität war anders. Diese Spannung, dieses Gefühl, reingezogen zu werden, macht Oppenheimer zu einem der unschlagbaren Filme des Jahrzehnts.

Ist J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ein russischer Spion? Der Atomphysiker muss sich bei einer Anhörung verantworten. Foto: Filmverleih / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Jason Kucharczyk (20): Ein weiteres Meisterwerk Nolans. Der Film „Oppenheimer“ bietet ab der ersten Minute anhaltende Spannung und Dank der Meisterleistungen der Schauspieler Freude auf die nächsten Minuten. Bild und Ton haben perfekt miteinander gespielt und Szenen in ihrer Wichtigkeit betont. Oppenheimers Geschichte derart mitzuverfolgen war atemberaubend.

Franziska Meyer (33): Der Film wurde in die Länge gezogen, durch die verschiedenen Zeitabschnitte unübersichtlich und langweilig.

Sarina Söhl (22): Die Faszination, die Oppenheimer beim Erlernen der Physik und der Erforschung des Weltalls – insbesondere der Schwarzen Löcher – verspürt hat, ist nachvollziehbar auf die Leinwand projiziert worden. Besonders das Narrativ des Weltalls innerhalb der Bombe ist eindrucksvoll.

Jens Frickmann (35): Ein interessantes Thema, aber leider viel zu langgezogen. Schade. Trotzdem eine überzeugende schauspielerische Leistung des Hauptdarstellers.

Die Bombe hat gezündet: J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) beobachtet die Explosion. Foto: Filmverleih / Universal Pictures

Norbert Schrader (69): Der Film zeigt eindrucksvoll die Abhängigkeit und Ohnmacht der Wissenschaft von der Politik.

Walla Jensen: Ein genialer Film! Verstörend, wichtig, hochaktuell!

Lennard Lohse (26): In einem erschlagenden Soundtrack erzählt Nolan einmal mehr eine komplexe Geschichte. Äußerst eindrucksvolle Performance der Schauspieler!

Kevin Kirsch (34): Ein Film, in dem man selbst nach drei, vier Mal schauen Neues entdecken kann. Eine Story, die sich lohnt zu erforschen. Schauspielerisch alle 1A.

Sidonie von Schilling (31): Ein Film, den man mehrmals sehen muss. Beängstigend, bedrückend. Beunruhigend scharf gezeichnet, was menschliche – männliche – Geltungssucht für eine Kettenreaktion auslösen kann.

