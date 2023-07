Polizei Braunschweig Raubüberfall in Braunschweiger Discounter: Mann erbeutet Geld

In einem Braunschweiger Discounter ist es zu einem Raubüberfall gekommen (Symbolfoto).

Braunschweig In einem Laden am Madamenweg ist es am Mittwochabend kurz vor Dienstschluss zu dem Überfall gekommen. Der Täter flüchtete auf dem Fahrrad.