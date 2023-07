Ein Fahrradfahrer ist am Freitag, 7. Juli, gestürzt. Im Vorhinein hatte ein Auto ihm die Vorfahrt genommen. Der Mann musste eine Vollbremsung hinlegen und war gestürzt. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Unfall in Mascherode: Radfahrer stürzt – Auto fährt weiter

Bei einem Verkehrsunfall auf der Salzdahlumer Straße in Mascherode hat sich am 7. Juli ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Da das involvierte Auto weiterfuhr, ohne sich um den 64-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel zu kümmern, bittet die Braunschweiger Polizei nun um Hinweise.

Der Unfall geschah demnach gegen 12.15 Uhr. Der 64-jährige Fahrradfahrer fuhr auf der Salzdahlumer Straße in Richtung Heidbergsee. Ihm kam ein silberner Kleinwagen entgegen. Dieser bog nach links in die Straße An der Sporthalle – ohne auf die Vorfahrt des Radfahrers zu achten.

Gefahrenbremsung: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Der 64-Jährige drückte die Bremsen durch, wich nach links aus, verlor hierbei das Gleichgewicht und stürzte. Das Auto setzte seine Fahrt fort. Am Steuer saß vermutlich eine Frau, so die Polizei. Zudem befanden sich zwei kleine Kinder im Wagen.

Der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht an den Armen, Rippen und Knien. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht nach der Fahrerin des silbernen Kleinwagens sowie weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise gehen telefonisch an (0531) 4763935.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de