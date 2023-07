Braunschweig Im Parkhaus am Forschungsflughafen will die TU Braunschweig etliche weitere Projekte zum automatisierten und autonomen Fahren umsetzen.

Foto: Bernward Comes / FMN

Seltsame Zeichen und viele, viele Kameras unter der Decke: Im Parkhaus am Forschungsflughafen in Braunschweig sollen verstärkt Projekte rund um das autonome Parken umgesetzt werden (Archivfoto).

Forschungsflughafen Parkhaus in Braunschweig: Hier parken die Autos alleine ein

Parken wird künftig wohl wesentlich schneller und platzsparender möglich sein. Viele Sensoren, Kameras und künstliche Intelligenz sollen dafür sorgen, dass sich Autos in Parkhäusern allein einen Stellplatz suchen und dann dicht an dicht parken. Das Institut für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Braunschweig arbeitet schon seit geraumer Zeit daran. Bereits vor zwei Jahren wurde zum Beispiel das Forschungsprojekt Syncopark abgeschlossen. Jetzt wollen die Wissenschaftler das Thema weiter massiv vorantreiben – zusammen mit der Braunschweiger Parken GmbH und der städtischen Tochtergesellschaft Struktur-Förderung Braunschweig im Parkhaus am Braunschweiger Forschungsflughafen.

Dort steht den Forschern jetzt eine ganze Etage mit intelligenter Infrastruktur und Sensorik zur Verfügung, wie die Struktur-Förderung mitteilt. Das Ziel: „Das Fahrzeug vor der Arbeit oder einer Veranstaltung im Lilienthalquartier beziehungsweise am Flughafen ganz ohne lästige Parkplatzsuche einfach schnell abstellen und später geladen wiederbekommen. Das Parkhaus übernimmt die Steuerung des Fahrzeugs, welches autonom einparkt, anschließend geladen und später dem Kunden wieder automatisiert übergeben wird.“

Erkenntnisse sollen auf den Betrieb autonomer Shuttle-Fahrzeuge übertragen werden

Professor Roman Henze vom Institut für Fahrzeugtechnik spricht hierbei vom „Automated Valet Parking“. Dieses sei eine der reifesten Funktionen auf dem Weg zum autonomen Fahren. „Die Forschungsumgebung, hier unmittelbar im Parkhaus in Braunschweig, eröffnet uns nachhaltig Potenziale an der Weiterentwicklung und dem Roll-Out der AVP-Technologie auf Anwendungen im öffentlichen Raum sowie deren Übertragung beispielsweise auf den infrastrukturgestützten Betrieb autonomer Shuttle-Fahrzeuge im ÖPNV“, erläutert Henze. „Langfristig ist die Nutzung nicht nur für Forschung, sondern auch für Zertifizierungszwecke hochattraktiv.“

Das Institut für Fahrzeugtechnik (IfF) ist Mitglied im Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung automatisierter / autonomer Fahrfunktionen. Es betreibt auch mehrere selbst aufgebaute Experimentalfahrzeuge, wie die Demonstratoren für hochautomatisiertes Fahren „TEASY 3“, „TIAMO“ und den elektrifizierten autonomen Shuttle „RAION“.

Das könnte Sie auch interessieren: Braunschweiger NFF will bis 2024 eigenen Roboterbus vorstellen

Im öffentlichen Parkhaus am Forschungsflughafen ist Platz für Dauerparker und Kurzparker

Kai Florysiak, Struktur-Förderung Braunschweig GmbH, betont: „Ich freue mich sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit dem IfF der TU Braunschweig vertiefen und hier am Forschungsflughafen eine attraktive Forschungsinfrastruktur zur Verfügung stellen können. Das Parkhaus ist ein extrem wichtiger Baustein zur Entwicklung des gesamten Quartiers und macht Mobilitätsforschung erlebbar.“

Das öffentliche Parkhaus wurde von der Braunschweiger Parken GmbH realisiert, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg und Struktur-Förderung Braunschweig GmbH. Es vereint Stellplätze für Dauerparkkunden und Kurzparken sowie die Forschungsetage. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de