Braunschweig Am „Welttag der Dinosaurier“ bebt in Braunschweig der Boden. Geklonte Dinos außer Kontrolle sorgen dafür, dass aus Spaß Ernst wird.

Kino-Erlebnis Welcome back im Jurassic Park in Braunschweig!

Erinnern Sie sich noch an Jurassic Park, den Dino-Schocker von Regisseur Steven Spielberg, der die Kinowelt revolutionierte? Jetzt wird er in Braunschweig auf der Kino-Großleinwand wieder gezeigt - am „Welttag der Dinosaurier“ in einer Sondervorstellung.

Kino-Chef: „Jurassic Park“ ist heute immer noch ein unauslöschlicher Klassiker

„1993 lehrte uns Steven Spielberg mit Dino-Klonen das Fürchten“, sagt Braunschweigs Astor-Theaterleiter Frank Oppermann. Der ursprüngliche „Jurassic Park“ sei eben heute immer noch ein unauslöschlicher Klassiker.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Michael Crichton hat der Blockbuster laut Oppermann während seines ursprünglichen Kinostarts über 357 Millionen US-Dollar eingespielt. Inflationsbereinigt entsprächen diese Zahlen jedoch einem Inlandsumsatz von 849, 3 Millionen US-Dollar auf dem heutigen Markt, was zeige, wie groß der Erfolg dieses Klassikers von 1993 zu seiner Zeit gewesen sei.

Das Astor Filmtheater in Braunschweig präsentiert den Film zum 30-jährigen Jubiläum am „Welttag der Dinosaurier“ am Donnerstag, 2. August, 19.45 Uhr, noch einmal auf der großen Leinwand. Der Kino-Chef: „Damit auch neue Generationen Spielbergs Abenteuer auf der großen Leinwand so erkunden, wie es eigentlich sein sollte.“

Schnell gerät die Dino-Safari mächtig außer Kontrolle

Erinnern Sie sich noch an den Inhalt? Willkommen in der Urzeit: Auf einer Insel spielt laut Pressetext der Milliardär John Hammond (Richard Attenborough) Gott. Aus prähistorischer DNS lässt er Dinos klonen. Der Wahnsinns-Coup soll haufenweise Touristen in den „Jurassic Park“ locken.

Als erste Menschen streifen die Paläontologen Alan Grant (Sam Neill) und Ellie Sattler (Laura Dern), Chaosforscher Malcolm (Jeff Goldblum) und Hammonds Enkel staunend durchs Gelände. Der aufregende Spaß verwandelt sich aber schnell in ein tödliches Abenteuer, als ein Hurrikan und ein Saboteur dafür sorgen, dass die Dinosafari mächtig außer Kontrolle gerät.

Drei Jahre vor der Geburt von Klonschaf Dolly erweckte Regisseur Steven Spielberg die Dinos per Computer-Hightech zum Leben. „Jurassic Park“ setzte neue Maßstäbe im Bereich der Kinotricks. Das wusste auch die Oscar-Jury zu würdigen. Das raffiniert erzählte Abenteuer erntete die Trophäe für die visuellen Effekte und den besten Ton. red.

