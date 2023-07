Bestseller-Autor aus Braunschweig: Fünf Tipps für Dolce Vita

Braunschweig Sonne, Spaghetti, Stil - Italiener sind glücklichere Menschen, sagt Stefan Maiwald. Was wir von ihnen lernen können, verrät er in unserem Podcast.

Im Sommer zieht es viele in den Süden – wir sehnen uns nach Strand und Meer, schätzen aber auch die Lebensart der Menschen am Mittelmeer. Zu Recht, sagt Stefan Maiwald: „Italiener sind glücklichere Menschen.“ Sie verstehen es zu genießen (gutes Essen, guter Wein), sind gesellig (Plausch bei einem Espresso an der Bar) und verbringen ihre Zeit gerne mit der Familie. Der gebürtige Braunschweiger ist mit einer Italienerin verheiratet und lebt seit vielen Jahren in Grado, gelegen zwischen Venedig und Triest. Er arbeitet als Journalist und Autor, seine Bücher „Das Italien-Prinzip: So geht Glück!“, „Meine Bar in Italien – Warum uns der Süden glücklich macht“ und „Laura, Leo, Luca und ich – wie man in einer italienischen Familie überlebt“ sind über Deutschland hinaus erfolgreich. In unserem Podcast „Glücksschmiede“ plaudert Maiwald mit Katrin Schiebold darüber, wie wir unser Leben etwas mediterraner und entspannter gestalten können. Wir haben fünf Tipps zusammengefasst:

1) La spaghettata - einfach mal gemeinsam kochen

Mit Freunden oder der Familie zusammenkommen, einen Topf Pasta teilen – das gehört zur italienischen Lebensart dazu. Und dafür gibt es ein eigenes Wort: spaghettata. „Es muss nicht immer die große Oper sein“, sagt Maiwald. „Manchmal ist eine Pasta mit Tomatensauce das Höchste der Gefühle.“ Hauptsache, man genießt sie in geselliger Runde und plaudert nebenbei. Also: Es kommt nicht so sehr darauf an, was man seinen Gästen serviert, sondern wie man es macht, ist Maiwald überzeugt. „Das ist ein entscheidender Baustein für das tägliche Glück.“ Regelmäßiges, gemeinsames Essen stärke den Zusammenhalt. Und: Nicht nur das gemeinsame Essen, sondern auch gemeinsam zu kochen, tut gut.

2) Il caffé - an der Bar lässt es sich am besten plaudern

Bestseller-Autor Stefan Maiwald im Gespräch mit Katrin Schiebold Foto: Katrin Schiebold

In Italien findet ein Teil des sozialen Lebens an der Bar statt. Dort werden Geschäfte gemacht, Sportergebnisse diskutiert, es wird geplaudert – und nebenbei ein Espresso getrunken. Italiener lieben solche Rituale – „und Rituale geben uns Halt“, sagt Stefan Maiwald. Gerade in schwierigen Zeiten. Trotz der vielen Probleme im Land – Arbeitslosigkeit, politische Instabilität, Korruption – seien die Italiener ein glückliches Volk, weil die Gesellschaft auf Freundschaft beruhe. Wenn der Staat nicht so gut funktioniere, stütze man sich eben auf das soziale Miteinander, so der Autor. Jeder kenne schließlich irgendwo jemanden, der einem einen kleinen Gefallen tun kann, und diese unsichtbaren Netzwerke bilden eine wichtige Grundlage des täglichen Lebens.

3) La passeggiata - Entschleunigung beim gemeinsamen Spaziergang

Einmal nicht gehetzt von Termin zu Termin rennen, sondern entspannt spazieren gehen. Pause machen und mit Freunden oder Geschäftspartnern eine Runde um den Block drehen - das Leben verlangsamt sich, es entstehen interessante Gespräche, wir bewegen uns und der Stresspegel sinkt. „Das gemeinsame Schlendern gehört zur italienischen Lebensart“, sagt Stefan Maiwald. Und es lasse sich wunderbar in den Arbeitsalltag integrieren. Apropos Job: „Nehmt eure Arbeit nicht zu wichtig“, rät er. In Italien definiere manch sich viel seltener über den Beruf. Wer erfolgreich sein will, müsse nicht einen Burnout in Kauf nehmen. Großes schaffen könne man auch, wenn man sich im Job nicht verausgabt - und zwischendurch mal eine kleine Auszeit nimmt.

4) La piazza - Raus aus den vier Wänden und eintauchen ins öffentliche Leben

In Italien spielt sich ein Großteil des Lebens draußen ab. Das liegt zum einen natürlich am Wetter – aber grundsätzlich zieht es die Menschen auf die öffentlichen Plätze, während die Deutschen gerne im eigenen Garten bleiben. „Beziehungen zu pflegen, Kontakte zu knüpfen, macht das Leben angenehm“, sagt Stefan Maiwald. Es müsse nicht immer die „Piazza“ sein. Es sei auch mal wichtig, die Tür zuzumachen und sich zurückzuziehen. Aber jeder könne sich vornehmen, den Tag mit einem Lächeln zu starten, mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Wenn man freundlich ist, kommt man häufig nicht nur weiter, sondern fühlt sich selbst auch viel besser“, sagt der gebürtige Braunschweiger.

5) Lo stile - Kleider machen eben doch Leute

Italiener kleiden sich gut – weil das Leben dort fast immer eine Bühne ist. „Mein Tipp ist: Kleiden Sie sich einfach mal etwas besser, auch wenn es keinen Anlass gibt“, rät Maiwald. Es müssten ja nicht gleich Anzug und Krawatte sein, die man für einen Stadtbummel wählt. Aber wer sich ein Sakko überstreift oder seine Schlappen gegen bessere Schuhe tauscht, werde automatisch anders wahrgenommen. „Man geht zufriedener und selbstbewusster durch die Straßen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de