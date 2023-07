Der Stellmacher aus Braunschweig liefert die Torjägerkanone

Robert Lewandowski hat sie, Niclas Füllkrug und Alexandra Popp auch – die berühmte Torjägerkanone für die Torschützenkönige und die Torschützenkönigin im deutschen Fußball. Reden wir heute aber mal nicht vom Runden, das ins Eckige muss, sondern vom faszinierenden Handwerk, das die Volltreffer belohnt. Denn die Torjägerkanone des Fachmagazins „Kicker“, sie wird in Braunschweig von einem der letzten deutschen Stellmacher nach allen Regeln der Kunst einzeln gefertigt.

Wir treffen diesen Theo Malchus (62) in seiner Werkstatt in Kralenriede im Gewerbegebiet Steinriedendamm – und tauchen ein in eine versunkene Welt längst verschwundener Werkzeuge und Techniken. Malchus, der Stellmacher, hat historische Maschinen gerettet und hantiert noch mit Ziehmesser, Löffelbohrer, Speichen- und Profilhobel. Für Museen, aber auch Unternehmen und Privatkunden baut er Wagen, Speichenräder und Gestelle nach alter faszinierender Handwerkskunst.

Ja, da ist das Rad, das du nicht neu erfinden musst, aber bau mal selber eins! So ein Speichenrad, das 100 Jahre und länger hält. Und Tonnenlasten bewältigen kann. Nur aus Holz (zum Beispiel Eiche, Esche oder Ulme) und Metall. Ohne Kleber und Schrauben. Gedrechselt, gefräst, gehobelt, gebohrt, gefügt, verzapft und gefertigt. Weiß man heute noch, wie sowas geht?

Historische Maschinen und Werkzeuge sind zu bestaunen, diese Schätze wurden in Schuppen und alten Werkstätten geborgen

In der Stellmacherwerkstatt bekommen wir eine Vorführung, die eine Ahnung davon vermittelt, wie solche Berufe unsere Kultur und Sprache beeinflusst haben. Und was verloren geht, wenn es nicht von den Letzten ihrer Art wie eben einem Theo Malchus noch kultiviert wird. An den Fingern einer Hand kann man sie abzählen.

So geht es etwa darum, grob skizziert, für Räder aus Holz in definierter Größe und Belastbarkeit hochpräzise Naben, Nabenringe (aus Metall), Buchsen, Speichen, Zapfen, Felgen und schließlich eiserne Radreifen nach allen Regen der Handwerkskunst zusammenzufügen. Nicht nur eine vermutlich 130 Jahre alte Radmaschine kommt dabei zum Einsatz, ein Monstrum der faszinierenden Art. Auch eine historische Buchsenbohrmaschine ist zu bestaunen, dazu eine von Malchus nach alten Zeichnungen nachgebaute und in Teilen selbstkonstruierte Holzbiegemaschine. Sie bringt über eine Seilkonstruktion enorme Kräfte auf vorgedämpftes, quasi eingeweichtes und schließlich erstarrendes Holz – und bringt es in die gewünschte Form.

Bei seinen Streifzügen durch ganz Norddeutschland hat Theo Malchus, der gebürtige Ostfriese, diese Schätze in Schuppen und alten Werkstätten geborgen. Dabei bezeichnet sich der gelernte Maschinenbautechniker und Qualitätssicherer selbst als Autodidakten im Stellmacher-Handwerk.

Er kam mal über seine Kontakte zum Büssing-Veteranendienst dazu. Die historischen Lkw aus Braunschweig hatten noch Führerhäuser, formgebende und tragende Konstruktionen aus Holz. Nun wurden Stellmacher gesucht, die sowas noch bauen konnten. Da stieg er ein. Und es ließ ihn nicht mehr los.

1996 wurde die Werkstatt in einer Halle in Kralenriede gegründet – mit den Partnern Andreas Hückmann und Dirk Olivier („Die Drei“) geht es dabei nicht nur um die Stellmacherei, sondern auch um Tischlerei und Modellbau. Holz! Und immer wieder kam gerade der historische Wagenbau dabei groß raus – zum Beispiel, als Malchus bundesweit medial beachtet fürs Reformationsjubiläum 2017 Martin Luthers Reisewagen nach Zeichnungen originalgetreu nachbaute.

„Ich mochte schon immer gern mit Holz arbeiten und bin stolz darauf, diesen Beruf bewahrt zu haben.“

Und eben seit zwei Jahren die nicht minder publikumswirksamen Torjägerkanonen, eine vergleichsweise kleine Sache für den Stellmacher, aber eben eine mit ‘nem populären Wumms. Übrigens nur für die Top-Ligen handgefertigt und aus edlem, gebeiztem Buchenholz made in Braunschweig. Für die unteren Klassen lassen „Kicker“ und „Fußball.de“ die Kanonen, nicht weniger begehrt, von Sponsor Volkswagen aus dem 3-D-Drucker produzieren.

Aber zurück zum Handwerk des Stellmachers, den man früher auch Wagner nannte. Bis 1965 war es noch ein von den Industrie- und Handelskammern anerkannter Beruf – mit Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Aber das ist längst vorbei. „Ich mochte schon immer gern mit Holz arbeiten und bin stolz darauf, diesen Beruf bewahrt zu haben. Und helfen zu können, dass dieses Handwerk nicht verloren geht und nicht vergessen wird“, sagt Theo Malchus.

Und er kann sich über interessante Aufträge nicht beklagen. Nicht nur alte Büssing-Lkw, auch Oldtimer-Klassiker von Mercedes oder BMW aus den 1930-ern trugen ein Holzskelett. Mal ist es eine Original-Feuerwehrspritze auf Speichenrädern für eine niedersächsische Feuerwehr, die gefragt ist, dann ein Wasserwagen im Oldenburgischen, ein Bacchuswagen für die Winzer in Radebeul – oder ein historisches Kanonengestell in Originalgröße für eine private Sammlung. Immer wieder melden sich auch Museen, da schätzt man den Stellmacher. Gut, dass es einen wie ihn noch gibt.

