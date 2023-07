Polizei: Autodiebe in Braunschweig unterwegs

Braunschweig In Ölper, Rautheim und im Kanzlerfeld sind in den vergangenen Nächten Autos gestohlen worden. Die Braunschweiger Kriminalpolizei ermittelt.

In Braunschweig sind in den vergangenen Tagen drei Fahrzeuge gestohlen worden. Darüber informiert die Polizei. In allen drei Fällen hat die Braunschweiger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, es wurden zum Teil Spuren gesichert und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Bereits am Sonntagmorgen meldete sich ein Mann aus Ölper bei den Beamten und gab an, dass sein Mercedes Coupé in der Nacht gestohlen wurde. Am Abend zuvor habe es sich noch ordnungsgemäß verschlossen in seinem Carport befunden.

Zwei Tage später, am Dienstagmorgen, meldete sich der Besitzer eines Audi Q7 aus Rautheim und gab ebenfalls den Diebstahl seines Fahrzeugs an. Wie auch im ersten Fall habe er seinen Wagen am Abend zuvor verschlossen im Carport abgestellt.

Am frühen Mittwochmorgen alarmierte dann der Besitzer einer Mercedes Limousine aus dem Kanzlerfeld die Polizei. Als er gegen 2 Uhr aus dem Fenster schaute, stellte er fest, dass sein Auto nicht mehr auf dem Parkplatz vor seinem Haus stand, wo er es abgestellt hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

red

