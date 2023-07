Verbot: Nutrias in Braunschweig nicht füttern!

In Braunschweigs Parks leben Nutrias, eine aus Südamerika stammende Nagetierart. Die Population hat sich in den vergangenen Jahren stark vergrößert und schnell ausgebreitet. Die Tiere wirken mitunter sehr zutraulich, sind aber Wildtiere. Die Stadtverwaltung erinnert deshalb in einer Pressemitteilung daran, dass Nutrias nicht gefüttert werden dürfen.

Die neue Park- und Grünanlagensatzung untersage das Füttern wasserlebender Säugetiere an Gewässern der städtischen Park- und Grünanlagen. „Und bereits aus Paragraf 32 des Niedersächsischen Jagdgesetzes ergibt sich, dass Wildtiere nur in besonderen Ausnahmefällen und mit einer Genehmigung gefüttert werden dürfen und Verstöße mit einem Bußgeld geahndet werden können“, mahnt die Stadtverwaltung.

Zu viele Nutrias: Menschen könnten gefährdet werden

Und hier die Gründe für das Fütterverbot: „Die Nutria ist eine invasive, gebietsfremde Art ohne natürliche Feinde. Ihre weitreichenden unterirdischen Bauten können die Stabilität von Gewässerböschungen gefährden.“ Durch den Einsturz oder das Abrutschen von Böschungen in das Gewässer könnten Menschen gefährdet werden – etwa dann, wenn sie die Böschungen zum Beispiel mit Maschinen befahren.

„Es kann ferner zur Schädigung der Unterwasser- und Ufervegetation und Beeinträchtigungen der schützenswerten Flussmuschelbestände kommen, was wiederum Auswirkungen auf gewässerbewohnende Tierarten haben kann“, heißt es weiter.

Stadt: Eigentümer in Braunschweig können und sollen Nutrias fangen

Um die Verbreitung zu begrenzen und zu große Bestände zu verhindern, werden Nutrias insbesondere in den umliegenden Jagdbezirken bejagt. „Auch im Stadtgebiet, wo ansonsten im befriedeten Bezirk keine Jagd stattfindet, können und sollen Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke Nutrias fangen“, erläutert die Stadt. „Wenn sie selbst nicht im Besitz einer jagdrechtlichen Erlaubnis sind, können sie hierfür einen Jäger oder eine Jägerin beauftragten.“

Weitere Informationen sowie Kontakt zu Jägern sind erhältlich bei der Unteren Jagdbehörde per Mail an jagdrecht@braunschweig.de oder über das Bürgertelefon unter 0531/470-1.

Sechs bis acht Jungtiere pro Wurf

Zum Hintergrund: Die Nutria stammt ursprünglich aus Südamerika. Die Art gehört zu den sogenannten Neozoen, also zu den Tieren, die sich durch menschliche Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie vorher nicht heimisch waren. „Der Bestand in Europa ist auf aus Pelztierfarmen entflohene Tiere wie auch auf bewusste Auswilderungen zurückzuführen, erläutert die Stadt.

„Erste Farmen in Deutschland bestanden ab 1926. Entkommene Tiere konnten sich stark vermehren. Sie haben ein hohes Reproduktionspotenzial“, heißt es. Die Paarungszeit könne sich über das ganze Jahr erstrecken. Nach einer Tragzeit von 110 bis 140 Tagen kommen je Wurf sechs bis acht Jungtiere zur Welt. Milde Winter und fehlende natürliche Feinde erleichterten die Verbreitung der Art.

Nutria-Vorkommen in Niedersachsen ist massiv angestiegen

Im Rahmen der Wildtiererfassung in Niedersachsen werde das Vorkommen der Nutria seit 2003 verfolgt: Demnach meldeten anfangs 3,4 Prozent der beteiligten Reviere (276) ein Vorkommen. Nach neun Jahren – 2012 – wurde mit 24 Prozent (1864) ein viermal so hohes Vorkommen gemeldet. Nach weiteren neun Jahren habe sich das Nutria-Vorkommen nochmals knapp verdreifacht: 2021 meldeten rund 55 Prozent der beteiligten Reviere (4056) ein Vorkommen. Und mittlerweile werden Vorkommen aus fast allen Gemeinden Niedersachsen gemeldet.

Laut dem Landesjagdbericht wurden im Jagdjahr 2021/22 in Niedersachsen insgesamt 40.609 Nutrias erlegt und 371 Tiere als Fallwild gemeldet, in den Braunschweiger Jagdrevieren davon 299. red

