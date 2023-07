Nach Unfall auf Cyriaksring sucht Polizei zwei Autos

Am Cyriaksring in Braunschweig ist es am Sonntagvormittag zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine 20-Jährige verletzt. (Symbolbild)

Am Sonntagvormittag ist es gegen 11 Uhr auf dem Cyriaksring, in Höhe Laffertstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 68-Jähriger fuhr auf dem linken Fahrstreifen von der Hugo-Luther-Straße kommend in Richtung Luisenstraße, als eine 20-Jährige aus der Laffertstraße nach links auf den Cyriaksring einbog – es kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden, so die Polizei. Kurz bevor es zum Zusammenstoß kam, fuhr ein weiteres Fahrzeug, mit männlicher Person am Steuer, auf den Cyriaksring. Er, sowie die Personen in den Fahrzeugen hinter dem Unfallauto, sind Zeugen des Unfalls. Nach weiteren Angaben der Polizei entfernten sie sich um Unfallort, bevor deren Personalien festgestellt werden konnten. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 entgegen.

Diebesgut von Baustellen oder Firmenfahrzeugen sichergestellt

Bei einem polizeilichen Einsatz der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig am 15. und 16. Juni wurden bei mehreren Personen Gegenstände sichergestellt. Wie die Polizei informiert, handelt es sich dabei vermutlich um Diebesgut von Baustellen oder Firmenfahrzeugen. Bislang konnten die entwendeten Gegenstände nicht zugeordnet werden, weshalb die Polizei nach Hinweisen sucht. Bei Hinweisen unter (0531) 4764574 in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit anrufen.

