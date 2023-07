The New Roses treten im August beim „Lammer Open Air“ in Braunschweig auf.

Musikfestival „Lammer Open Air“ in Braunschweig: The New Roses und The Busters

Nach den Sommerferien findet am 26. August wieder das „Lammer Open Air“ statt, nun schon zum 23. Mal. Miriam Grupe vom Organisationsteam des Vereins „Lammer Open Air Freunde“ kündigt für das diesjährige Festival „eine der heißesten deutschen Rockbands“ an: The New Roses. Mit Radio 21 habe man einen starken Partner gewonnen, der die Jungs um Sänger und Gitarrist Timmy Rough genauso feiere, wie die Lammer es tun werden.

The New Roses präsentieren dann ihr neuestes Top-20-Album „Sweet Poison“. Die Band orientiert sich an Vorbildern wie Guns N´Roses, AC/DC, Kid Rock, Aerosmith, Metallica oder auch The Black Crowes, aber in einer ganz eigenen Machart, wie die Musiker selbst betonen. Sie waren bereits mit Künstlern wie den Scorpions, Saxon, Accept und Tremonti auf Tournee.

Auch The Busters, Ryffhuntr, Dude Ranch und Parkhouse sind in Lamme mit dabei

Aber The New Roses sind natürlich nicht die Einzigen beim Festival auf dem alten Sportplatz an der Frankenstraße in Lamme. „Davor werden The Busters garantiert den Platz zum Springen bringen“, so Grupe. „Die neun Mann starke Ska-Combo wartet nur darauf, alle mit ihrer punkigen Energie mitzureißen! Abschließend heißt‘s dann wieder ,Back to the 80‘s‘ mit Spandex-Hosen, geföhnten Mähnen und unvergesslichen Hymnen von Ryffhuntr, die uns alle in die Zeiten des Stadionrocks zurückbeamen und ein phänomenales Feuerwerk begleiten werden.“

The Busters haben sich fürs „Lammer Open Air“ angekündigt. Foto: Veranstalter / privat

Den Auftakt beim „Lammer Open Air“ macht die Braunschweiger Newcomer-Band Dude Ranch, gefolgt von Braunschweigs ältester Boyband Parkhouse mit Deutschrock.

Tickets für das „Lammer Open Air“ im Vorverkauf sichern

Beginn des Festivals am Samstag, 26. August, ist um 15 Uhr. Tickets sind ab 34,90 Euro im Vorverkauf erhältlich und für 40 Euro Abendkasse, Kinder bis 12 Jahre frei, entweder online unter www.lammer-open-air.de/tickets/ oder an den Vorverkaufsstellen: Friseursalon Melhaarmonie Frankenstraße 5 (Lamme), Gaststätte Lufteck, Hannoversche Straße 15 (Lehndorf), Kufa-Haus am Westbahnhof 13. Der Verein mit dem Vorstand um Peter Bethge, Maik Reepschläger, Miriam Grupe und Marvin Reepschläger stemmt das Festival wieder ehrenamtlich und mit viel Aufwand. red

