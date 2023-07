Braunschweig: Bei Ali Hundersechs ist Comedy das Dessert 

Braunschweig: Ali Kalmis bei einem Stand-up-Comedy-Auftritt im Frühjahr in der DRK Kaufbar. Er war zu Gast in Folge 17 unseres Braunschweig-Podcasts „Yes BS“, im Artikel und bei Spotify/Apple Podcasts abrufbar.

Nicht selten steht Ali Kalmis, Künstlername „Ali Hundertsechs“, gleich mehrfach in ganz Norddeutschland als Comedian auf der Bühne. Für seine Auftritte fährt er auch bis nach Hamburg, Hildesheim oder Hannover. In Braunschweig und Salzgitter hat der 29-Jährige mit seinem Comedy-Kumpanen Erhan Karadag („Erhan Xo“, 25) eine eigene Veranstaltungsreihe namens „Wanna Be Comedy“ ins Leben gerufen. Jeweils abwechselnd haben der Braunschweiger Kalmis und der Salzgitteraner Karadag ein Heimspiel: in der Löwenstadt zum Beispiel in der „Eule/XO“, der „Glückswaffel“ oder dem „Kaffeehaus“ in Salzgitter etwa im „Café Charleston“.

Apropos Salzgitter: Über ihre Arbeit bei der Salzgitter AG lernte das Duo sich kennen. Kalmis, dort als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung tätig, war bereits seit einigen Jahren nebenbei mit Comedy-Video-Clips auf Instagram erfolgreich, trat regelmäßig bei Braunschweigs erster offener Bühnereihe für Stand-up-Comedy, „Stand-up Braunschweig“, auf. Vor etwas mehr als einem Jahr motivierte Kalmis seinen Kumpel Erhan Karadag, auch auf die Bühne zu gehen. „Ich wusste, dass er es kann“, erklärt Kalmis zu Gast in unserem Braunschweig-Podcast „Yes BS“.

Die beiden sind in der Comedy-Szene seither fast immer im Doppelpack unterwegs. Karadag beeinträchtigt im Alltag eine seltene Knochenkrankheit. Durch sie ist er auf eine Gehhilfe angewiesen, was ihn nicht daran hindert, darüber Witze zu machen. Als seinen Förderer betrachtet sich Kalmis deshalb nicht, im Gegenteil: „Obwohl Erhan einige Jahre jünger ist als ich, kann ich noch viel von ihm lernen. Er hat viel mehr durchgemacht als ich“, sagt Kalmis. Auf dem Titelfoto ihres gemeinsamen Podcasts „Ziemlicher bester Podcast“ ist eine Fotomontage der beiden zu sehen: Darin schiebt Erhan seinen Freund Ali, der in einem Rollstuhl sitzt. Das Motiv ist eine Anspielung auf den französischen Filmhit „Ziemlich Beste Freunde“. Im Film aus dem Jahr 2011 wird ein reicher Mann im Rollstuhl zum besten Freund seines Bediensteten.

Comedian wächst über Stadtparkrestaurant in Braunschweig auf

Erhan Karadag und Ali Kalmis haben mit „Wannabe Comedy“ eine Stand-Up-Comedy-Veranstaltung für Braunschweig und Umland ins Leben gerufen. Sie sind zugast im Podcast „Yes BS“ und erzählen davon. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Dabei könnte Kalmis für den Erfolg als Comedian eine packende Lebensgeschichte gut gebrauchen: Nachwuchs-Sternchen der Szene vermarkten ihren Lebensweg gern. Je schwieriger die Kindheit, desto besser. Bestes Beispiel: Der Berliner Felix Lobrecht, der aus dem Problem-Wohnviertel Gropiusstadt stammt. In seinem in diesem Jahr verfilmten Roman „Sonne und Beton“ zeichnet der Comedian seine schwere Jugend nach. Für das Narrativ, „vom Bordstein zur Skyline“, also bis hoch zu den Wolkenkratzern, waren bisher eher Problem-Rapper bekannt.

Für Kalmis ist das nichts: „Ich möchte den Leuten nicht irgendwas verkaufen, was nicht stimmt. Ich bin vom Gymnasium runter und habe mir selbst in den Arsch getreten und meinen Abschluss gemacht, hatte die gleichen Probleme wie viele Jugendliche.“

Ali Kalmis, der ein oder andere in Braunschweig kennt den Nachnamen vielleicht, wuchs mit seinen Geschwistern in den Restaurants seines Vaters Hasan auf. Hasan Kalmis ist eines der Gastro-Urgesteine der Stadt, führt heute „Charly‘s Tiger“ in der Wilhelm-Bode-Straße, das „Mephisto“, mittlerweile als Kantine des Staatstheaters, und seit diesem Sommer auch den Theaterkiosk. Auch das „Bossanova“ eröffnete und führte er bis zu einem Betreiberwechsel. Zeitweise betrieb Kalmis Senior zudem das „Stadtparkrestaurant“ (heute „Heinrich – das Wirtshaus“, anderer Betreiber).

Papa Hasan Kalmis beim Kaffee-Ausschank im Staatstheater-Foyer. Der Kiosk nennt sich „Eyos“-Kiosk, nach seinem Enkel, Alis Neffen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Comedian in Vollzeit? „Besser ohne Druck“

Also Schulhausaufgaben beim Mittagstisch à la carte für Kalmis Junior? „Wir haben damals über dem Restaurant mitten im Stadtpark gewohnt, das war schon praktisch“, erinnert der sich. Selbst in die Gastronomie einsteigen will Kalmis Junior zum jetzigen Zeitpunkt nicht. „Ich hätte vielleicht das Know-how, aber ich bin nicht stressresistent genug“, sagt er. Wie um seinen möglicherweise mitlesenden Papa zu beruhigen, schiebt er sogleich nach: „Aber in einer Gastro-Familie hilft man immer aus, wenn es sein muss.“ Auch der Arbeitgeber darf beruhigt sein, denn auch eine Karriere als Comedian in Vollzeit könnte Kalmis sich aktuell nicht vorstellen: „Wenn es mein Hauptberuf wäre, hätte ich den Druck, zwangsweise witzig zu sein. Da hätte ich keinen Bock drauf“, sagt Kalmis im Braunschweig-Podcast „Yes BS“.

Für ihre Auftritte bekommen Kalmis und Karadag selten mehr Geld, als sie für Sprit oder Übernachtung bezahlen müssen. Doch ohne den Druck, finanziell vom Erfolg seiner Shows abhängig zu sein, testet Kalmis auf der Bühne die Grenzen des schwarzen Humors aus: „Ich probiere alles aus, damit ich weiß, worüber die Leute noch lachen und worüber nicht mehr.“ Einmal habe er gemerkt, dass er die Grenzen des guten Geschmacks überschritten hatte: „Ich habe einen Witz im Zusammenhang mit der Geschichte von Anne Frank gemacht, da war es plötzlich still.“ Auch über Religionen Witze zu machen, habe er mittlerweile als Grenze erkannt. Doch Kumpel Erhan, der gerne Witze über seine eigene Beeinträchtigung macht, sieht auch das Publikum in Deutschland in der Pflicht. „Es darf auch nicht zu viel politische Korrektheit geben. Ich muss manchmal den Leuten erst die Erlaubnis zum Klatschen geben, wenn ich Witze über meine Krankheit mache.“ Er fragt sich: „Wer soll das machen, wenn nicht ein Betroffener?“

