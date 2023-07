„Magni zu Tisch“: Nachbarschaftsfrühstück in Braunschweig

„Magni zu Tisch“ heißt es wieder am Sonntag, 13. August, um 10 Uhr im Magniviertel. Dann laden Bürgerschaft, Werbegemeinschaft und evangelische Magni-Gemeinde gemeinsam zum mittlerweile 11. Nachbarschaftsfrühstück auf dem Magnikirchplatz ein.

In guter Tradition wird das Frühstück mit einem kurzen Andachtswort und Tischgebet durch Magni-Pastor Henning Böger eröffnet. In zwangloser Frühstücksatmosphäre lasse sich dann der sommerliche Magnikirchplatz genießen und auch Aktuelles aus dem Magniviertel in Erfahrung bringen, heißt es in der Ankündigung.

Saxofonist Vlady Bystrov sorgt für Swing und Jazz

Musikalischer Gast aus dem Magniviertel ist der Saxofonist Vlady Bystrov mit swingenden und jazzigen Rhythmen und Melodien. Mit dabei ist auch das Team der Quartiersinitiative „Mitte-Ost“ vom DRK. Für Brötchen, Butter und Kaffee ist bestens gesorgt. Geschirr, Besteck und weiteres Frühstück sind mitzubringen. Bei Regenwetter weicht das Nachbarschaftsfrühstück in die Magni-Kirche aus.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung mit Personenzahl über magni.bs.buero@lk-bs.de erbeten. „Wir freuen uns auf großen Zuspruch, schöne Begegnungen und grüßen sommerlich ins und aus dem Magniviertel!“, heißt es seitens der Bürgerschaft. red

