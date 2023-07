Azubis in Braunschweig: Leidenschaft für Technik und Zahlen

Es kann dem Zuhörer schon etwas schwindelig werden, wenn Lukas Arlt und David Morawe erzählen, was zu ihren Tätigkeiten als angehende Physiklaboranten gehört. In unserer Ausbildungsplatz-Serie plaudern die beiden beherzt drauflos und erzählen von Dichte und von Röntgenstrahlung, von Messungen und Versuchsaufbau, von Auswertungen und genauer Protokollführung. Wer soll das alles verstehen? Die beiden offenbar schon.

Und das ist ja auch der Grund, weswegen sie sich für die Ausbildung zum Physiklaboranten an der Physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) entschieden haben. „Die PTB ist für diese Ausbildung natürlich ein besonders interessanter Arbeitgeber“, schwärmt Lukas Arlt, denn man habe hier eine sehr große Auswahl an Fachbereichen, die kaum ein anderer Arbeitgeber bieten könne.

Dreieinhalb Jahre dauert die anspruchsvolle Ausbildung

Die sechs Abteilungen, die die Auszubildenden durchlaufen können, tragen Namen wie „Chemische Physik und Explosionsschutz“ oder „Ionisierende Strahlung“. Lukas Arlt und David Morawe befinden sich im zweiten von dreieinhalb Ausbildungsjahren. „Wenn die Leistungen entsprechend gut sind, hat man die Möglichkeit, auf drei Jahre zu verkürzen“, klärt David Morawe auf. Er arbeitet zurzeit im Fachbereich 1.13, Festkörperdichte. Sein Kollege Lukas Arlt im Fachbereich 6.25, Dosimetrie für Röntgendiagnostik.

Und was macht man nun so als Physiklaborant? „Im Prinzip führen wir Messungen durch, um die Eigenschaften von Stoffen zu ermitteln“, klärt Lukas Arlt auf. Und der 23-Jährige ergänzt: „Wir führen auch Auftragsarbeiten durch. Zum Beispiel möchten Firmen von uns wissen, welchen Härtegrad der von ihnen verwendete Stahl hat.“ Das können sie hier, in der PTB, mithilfe der besten Messtechniken ganz genau bestimmen.

Sehr genau sein, das ist wichtig als Physiklaborant

Einmal wöchentlich besuchen die beiden Auszubildenden die Johannes-Selenka-Berufsschule am Inselwall. Im ersten Ausbildungsjahr waren es noch zwei Termine wöchentlich. Nun haben sie also etwas mehr Zeit für die Praxis, was sie beispielhaft in einem der Labore demonstrieren. Aufgebaut ist hier ein Versuch zum Messen der Dichte von Flüssigkeiten. Etliche Geräte sind dort angeschlossen. Überall Knöpfe und verschiedene Anzeigen.

Dreh- und Angelpunkt: der Computer. Die Daten, die einfließen, müssen ausgewertet und genauestens protokolliert werden. Das ist die Aufgabe des Physiklaboranten. Ein Faible und Verständnis für Technik und Zahlen sollte man also schon mitbringen, wenn man zum Physiklaboranten ausgebildet werden möchte. Wer neugierig geworden ist, hat am 7. September die Gelegenheit, sich näher zu informieren. Dort wird nachmittags auf dem Gelände der PTB der Tag der Ausbildung stattfinden. Wer vorher Näheres erfahren will oder sich bewerben möchte, kann sich an die Ausbildungsbeauftragte Silke Remusch unter silke.remusch@ptb.de wenden.

Ausbildungsberuf des Physiklaboranten Aufgaben und Tätigkeiten Physiklaboranten und -laborantinnen ermitteln durch Versuche oder Messreihen die Eigenschaften von Werkstoffen und Systemen. Hierfür erstellen sie den Versuchsaufbau und führen den Versuch mithilfe rechnergesteuerter Messeinrichtungen durch. Die Ergebnisse dokumentieren, analysieren bzw. interpretieren sie und bereiten sie z.B. für Physiker/innen oder Entwicklungsingenieure und -ingenieurinnen auf. Zudem warten sie die Apparaturen. Im Ausbildungsbetrieb lernen sie beispielsweise: • Wie man die Mechanik von Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen charakterisiert, Kräfte bestimmt und berechnet sowie elastische Größen bestimmt. • Wie man Messungen und Berechnungen zur Wärmeausdehnung durchführt, • Welche Sicherheitsmaßnahmen zum Strahlenschutz es gibt. • Wie man z.B. mit Säuren und Salzen sowie mit organischen Lösemitteln umgeht. Schulische Ausbildungsinhalte: z.B. Elektrotechnik und Elektrochemie, instrumentelle Analytik, Atom- und Kernphysik Zugangsvoraussetzungen: Keine Zugangseinschränkungen über den Schulabschluss, allerdings stellen die Ausbildungsstätten hauptsächlich Azubis mit Hochschulabschluss ein. Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, verkürzbar auf 3 Jahre Ausbildungsvergütung (je nach Ausbildungsbetrieb): 1. Jahr: 1031 bis 1090 Euro 2. Jahr: 1077 bis 1190 Euro 3. Jahr: 1120 bis 1258 Euro 4. Jahr: 1166 bis 1345 Euro

