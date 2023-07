Workshop zur Entwicklung des „CoLiving-Campus“ in Braunschweig

Am Campus Nord der Technischen Universität Braunschweig am Bienroder Weg in der Nordstadt soll mit dem CoLiving-Campus ein Quartier entstehen, das Wissenschaft und Stadtgesellschaft zusammenbringt und zur Mitgestaltung einlädt. Stadt Braunschweig und TU Braunschweig wollen den Campus und das benachbarte städtische Sportgelände östlich der Beethovenstraße zu einem Modellquartier entwickeln.

Der Beteiligungsprozess dazu geht im Herbst mit einem fünftägigen Workshop in die zweite Runde. Dieser findet am Campus Nord statt und dauert von Montag, 9. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober. Jeden Tag wird in einem achtstündigen Programm und verschiedenen Arbeitsmodulen gearbeitet, erläutert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Interessierte sind eingeladen, sich für die Teilnahme zu bewerben.

Für die Teilnahme am Workshop ist kein Vorwissen nötig

Die Anmeldung ist bis zum 16. Juli über ein Online-Formular auf der Homepage www.coliving-campus.de möglich. Dort finden sich auch alle wichtigen Informationen. Der Workshop ist offen für alle Menschen, die in Braunschweig leben, arbeiten oder einer Ausbildung oder einem Studium nachgehen. Für die Teilnahme ist lediglich Interesse an Format und Thema, aber kein spezielles Vorwissen erforderlich.

„Angesprochen sind alle Menschen, die sich dafür interessieren, wie sich Stadtquartiere entwickeln und verändern können und die Lust haben, ihre Stadt mitzugestalten“, so die Stadt. „Alle Tools und Methoden, die zum Mitmachen benötigt werden, werden während des Workshops vermittelt.“

Jeweils 20 Plätze für Stadtgesellschaft und TU Braunschweig

Die Gruppe soll aus unterschiedlichen Personen bestehen, um viele verschiedene Perspektiven in den Diskussionen abzubilden. Deshalb werde eine möglichst vielfältige Zusammensetzung der Teilnehmenden angestrebt (z.B. Personen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft; Menschen mit und ohne Behinderung; Menschen in Ausbildung und Berufstätige; Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Professorinnen und Professoren sowie Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsverwaltung).

Der Stadtgesellschaft und den Studierenden und Mitarbeitenden der TU Braunschweig werden laut der Stadtverwaltung jeweils 20 Plätze zugewiesen. Die Auswahl werde auf Basis anonymisierter Daten getroffen. Darüber hinaus erhalten Angehörige lokaler Initiativen, Vereine und Fakultäten mit direktem Bezug zum Areal eine begrenzte Anzahl an Plätzen.

Für Menschen, die in Niedersachsen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende und Beschäftigte in Werkstätten für Behinderte tätig sind, besteht die Möglichkeit der Freistellung für Bildungsurlaub (anerkannt von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung). Für Studierende besteht die Möglichkeit einer Anerkennung von Credit Points. red

