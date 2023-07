Lebensgefahr: Oker bei Veltenhof in Braunschweigs Norden gesperrt

Das Unwetter in Braunschweig hat seine Spuren auch an der Oker hinterlassen, meldet die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SEBS): „Baumschäden machen es aktuell nicht möglich, den Fluss auf Höhe Veltenhof für Kanufahrten und ähnliches zu nutzen.“ Dort bestehe Gefahr für Leib und Leben durch die in der Oker liegenden Hölzer. Zudem könnten geschädigte Bäume noch in den Wasserlauf stürzen.

Die Stadtentwässerung werde die Schäden schnellstmöglich wieder beseitigen. „Aufgrund der Vielzahl an Unwetterschäden und der aufwändigen Arbeiten wird die Oker in diesem Abschnitt dennoch erst wieder in einigen Wochen passierbar sein“, heißt es in der Pressemitteilung. Die unwetterbedingte Störung oberhalb der Pockelsbrücke ist hingegen schon beseitigt – in der Braunschweiger Innenstadt gibt es also keine Einschränkungen auf der Oker. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de