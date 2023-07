Ehrenamts-Preis für Braunschweiger Team von „Rock in Rautheim“

Nach langer Corona-Pause haben der Sozialverband Deutschland und der Landessportbund gemeinsam mit Ministerpräsident Stefan Weil den Inklusionspreis Niedersachsen verliehen. Damit zeichnen die beiden Verbände besonders hervorragende Leistungen und Projekte zum Thema Teilhabe aus.

In der Kategorie „Ehrenamt“ erhielt das Team rund um das zweitägige Metal-Festival „Rock in Rautheim“ der Lebenshilfe Braunschweig eine der begehrten Auszeichnungen. „Beeindruckt hatte die Jury, dass hier Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ganz selbstverständlich miteinander planen, organisieren und umsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe. „194 Ehrenamtliche hatten an einem Mai-Wochenende in 469 Schichten beeindruckende 1876 Stunden gezapft, gegrillt, auf- und abgebaut sowie für Sicherheit und Wohlergehen gesorgt.“

„Vollständige Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist ein Gewinn für alle“

Entgegengenommen haben den Preis Marco Spiller, Vorsitzender des Vereins Lebenshilfe Braunschweig, André Nohl und Adrian Hamann aus dem Küchen-Team der Beruflichen Bildung sowie Geri Kronberg, tätig auf einem Außenarbeitsplatz. Dotiert ist der Inklusionspreis Niedersachsen mit insgesamt 19.000 Euro.

„Unser Ziel ist es, herausragende Beispiele für Inklusion zu fördern und in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken – als Zeichen dafür, dass die selbstbestimmte und vollständige Teilhabe von Menschen mit Behinderung nicht nur machbar, sondern ein Gewinn für alle ist“, so Bernhard Sackarendt (Landesvorsitzender des Sozialverbands) und Reinhard Rawe (Vorstandsvorsitzender des Landessportbunds).

Ministerpräsident Weil: Wir sind alle gleich viel wert

„Weil wir alle gleich viel wert sind, haben wir auch alle den Anspruch darauf, genauso gut an unserem gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und unsere Gesellschaft müssen wir auch daran messen lassen, dass sie diesen Anspruch erfüllt“, betonte Ministerpräsident Stefan Weil.

Den ersten Platz in der Kategorie Ehrenamt belegte die Initiative „Diagnose: Arbeitsfähig“ aus Hildesheim. Die ehrenamtlich Aktiven machen sich für den Berufseinstieg von Studierenden mit einer psychischen Erkrankung stark. Platz 2 ging an die Interessengemeinschaft „Barrierefreies Buxtehude“: Sie ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft, Kommune und Kultur, die sich mit kreativen Aktionen für mehr Ort starkmachen. red

