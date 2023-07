Befragung in Braunschweig: Bus, Auto, Rad, Bahn oder zu Fuß?

Zu Beginn des neuen Schuljahres werden Bürgerinnen und Bürger in Braunschweig Post von der Technischen Universität (TU) Dresden erhalten und um Mitwirkung an einer Befragung zur Alltagsmobilität gebeten. Diese Untersuchung läuft bereits seit dem ersten Quartal dieses Jahres in Braunschweig. Weiterführende Informationen zum Forschungsprojekt sind unter https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs/srv zu finden.

Die Befragung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – System repräsentativer Verkehrsbefragungen“, das in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich stattfindet. Das Projekt stellt laut der Stadtverwaltung seit 1972 regelmäßig wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung bereit. Insgesamt werden über 270.000 Personen deutschlandweit befragt.

Auch die Mobilität bestimmter Personengruppen steht im Fokus

Im Kern gehe es vor allem darum, mit welchen Verkehrsmitteln die Bürgerinnen und Bürger ihre alltäglichen Wege absolvieren und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach dem Alter, dem Führerscheinbesitz und der Erreichbarkeit von Haltestellen gefragt.“

Die anonymisierte Auswertung liefere neben stadtspezifischen Erkenntnissen auch stadtübergreifende Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören beispielsweise auch die Mobilität von bestimmten Personengruppen wie beispielsweise Senioren oder Kindern und die Nutzung von Sharing-Angeboten. Die Studie wende sich an alle Schichten der Bevölkerung, so die Stadt. „Dazu wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen. Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden selbstverständlich beachtet, kontrolliert und eingehalten.“

Stadt: Mitmachen sollten auch die Menschen, die nur wenig unterwegs sind

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie kann telefonisch oder online erfolgen. Alle Haushalte der Stichprobe erhalten der Stadtverwaltung zufolge ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet. Auch Personen, die nur selten unterwegs sind, werden ausdrücklich zur Mitwirkung aufgerufen, da das Verkehrsverhalten der gesamten Wohnbevölkerung erfasst werden soll.

Mit der Durchführung der Erhebung hat die TU Dresden das Leipziger Institut O.trend GmbH beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben.

„Die Stadtverwaltung Braunschweig und die TU Dresden bitten alle ausgewählten Haushalte, sich an der Befragung zu beteiligen und danken schon jetzt für ihre Mitwirkung“, heißt es in der Pressemitteilung. „Jeder Haushalt steht stellvertretend für einen Teil der gesamten Bevölkerung und wird deshalb dringend gebraucht.“ Die angeschriebenen Haushalte können über das Internet oder per Telefon an der Studie teilnehmen. Für Rückfragen steht unter 0800/830 1 830 ein kostenloses Infotelefon zur Verfügung. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de