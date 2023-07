Nach einem Verkehrsunfall in Braunschweig musste eine 54-jährige Radfahrerin ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Polizei Braunschweig Verkehrsunfallflucht in Braunschweig: Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Braunschweig ist am 19. Juni eine Radfahrerin mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Zuvor wich die 54-Jährige einem Fußgänger aus.

Die Radfahrerin fuhr den Angaben der Polizei zufolge auf dem Radweg der Siegfriedstraße in Richtung Hamburger Straße. In Höhe der Haltestelle Nibelungenplatz sei plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger auf den Radweg getreten, sodass sie eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um nicht mit dem Fußgänger zu kollidieren. Daraufhin stürzte die 54-Jährige und brach sich dabei den Unterarm. Der Fußgänger entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, teilte die Polizei mit.

Verletzte Frau kam ins Krankenhaus

Passanten leisteten der Braunschweigerin Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen eintraf, der die Verletzte ins Krankenhaus brachte. Die 54-Jährige wurde für mehrere Tage stationär aufgenommen, sodass sie den Vorfall erst am 29. Juni der Polizei melden konnte. Diese ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach den beiden Ersthelfern und weiteren Zeugen. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531 476 3935 entgegen.

red

