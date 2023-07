Braunschweig: Nötigung im Straßenverkehr? Zwei Mädchen gesucht

Die Polizei sucht derzeit zwei Mädchen, die am vergangenen Dienstag wohl vor einem herannahenden Bus zur Seite springen mussten. Es bestehe Verdacht auf Nötigung im Straßenverkehr.

Am Morgen des 27. Juni gegen 7.10 Uhr soll es am John-F.-Kennedy-Platz der Polizei zufolge zu dem Vorfall gekommen sein, bei dem zwei bislang unbekannte Mädchen eine Straße überquert haben sollen. Aus Richtung Stobenstraße habe sich auf der Auguststraße ein Bus der Linie 620 der KVG genähert. Dieser sei dann, bei „Grün“ zeigender Ampel, mit unverminderter Geschwindigkeit, nach rechts in Richtung Europaplatz abgebogen. Aufgrund dessen haben die beiden Mädchen, die vor dem Bus die Straße gequert haben, zur Seite springen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Polizei sucht nach den betroffenen 15- bis 16-jährigen Mädchen

Die beiden Mädchen haben zur Seite springen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, berichtete die Polizei. „Es besteht somit der Verdacht, dass der Busfahrer mit Fahrtziel Salzgitter-Lebenstedt in nötigender Art und Weise auf die Mädchen eingewirkt haben könnte“, so ein Sprecher. Die Polizei sucht deshalb nach den beiden zirka 15 bis 16 Jahre alten Mädchen, die dem Bus ausweichen mussten oder nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531 476 3115 entgegen.

red

