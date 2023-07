Vanessa Viehweger ist neue Pfarrerin in Braunschweig

Braunschweig Die 30-Jährige folgt an St. Martini auf Friedhelm Meiners. Mit einer halben Stelle ist sie außerdem in der Landeskirche Hannovers tätig.

Eine neue Pfarrerin hat Landesbischof Christoph Meyns jetzt in der St.-Martini-Kirche in Braunschweig ordiniert. Er übertrug Vanessa Viehweger (30) ihr Amt in einem besonderen Gottesdienst. Nach dem Vikariat hatte sie ihre erste Stelle zunächst für drei Jahre als Pfarrerin auf Probe im Pfarrverband Braunschweig-West übernommen. Mit einer halben Stelle ist Vanessa Viehweger während des Probedienstes in der Landeskirche Hannovers tätig. Dort ist sie für die Nachwuchsförderung und die Studierendenbegleitung zuständig.

Viehweger folgt an St. Martini auf Friedhelm Meiners, der nach 20 Jahren als Pfarrer an St. Martini vor Kurzem in den Ruhestand gegangen ist. red

