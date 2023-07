Braunschweig hat einen neuen Wasserrutschmeister. Zwei, um genau zu sein. Bei der diesjährigen 39. Wasserrutschmeisterschaft im Freibad Bürgerpark setzte sich am Montag in der Jahrgangsstufe 5 die Klasse 5.4 der IGS Franzsches Feld durch und landete damit knapp vor der Klasse 5.2A der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule. In der Jahrgangsstufe 6 hielt am Ende die Klasse 6.G2 des CJD Gymnasiums den begehrten Wanderpokal in die Höhe, der zweite Platz ging an die Klasse 6C des Martino Katharineums.

Die Platzierung aller Schulklassen sind in Kürze zu finden unter www.stadtbad-bs.de. Insgesamt 46 Klassen aus 11 verschiedenen Braunschweiger Schulen traten laut der Stadtbad GmbH in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours gegeneinander an. „Knapp 1000 Teilnehmer, Klassenkameraden, Lehrer und Eltern freuten sich über den Wettkampf bei annehmbaren Temperaturen samt Sonnenschein – aber auch etwas Regen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Disziplinen: Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours

„Wir freuen uns über den ungebrochenen großen Zuspruch bei unserer Wasserrutschmeisterschaft, die seit Jahrzehnten eine echte Institution im Freibad Bürgerpark ist“, sagt Fabian Neubert, Pressesprecher der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH. Die Wasserrutschmeisterschaft wurde 1982 im Freibad Bürgerpark eingeführt, nachdem die Rutsche in Betrieb genommen wurde. Seither findet die Meisterschaft jährlich kurz vor den Sommerferien statt. Einige Jahre nach ihrer Einführung wurde sie aufgrund des großen Zuspruchs um die Disziplinen Paddeln und Fahrradparcours ergänzt.

Für alle Kinder, die in den Sommerferien die Freibadsaison genießen wollen, empfiehlt die Stadtbad GmbH die Sommerferienkarte. Für 39 Euro kann damit jeden Tag in den Ferien das Freibad Raffteich oder Bürgerpark besucht werden, für das Freibad Waggum kostet die Sommerferienkarte 38 Euro. red

