Raub und Verfolgungsfahrt: Polizei Braunschweig fasst 17-Jährigen

Handtaschenraub, Autodiebstahl, Verfolgungsfahrt und Unfall: Ein Jugendlicher baute am Samstag in Braunschweig einen Unfall mit einem gestohlenen Auto, nachdem er mehrere Straftaten begangen hatte. Die Polizei stellte den 17-Jährigen, wie sie am Montag berichtete.

Den Angaben zufolge sprach der Braunschweiger am frühen Samstagmorgen gegen 7 Uhr eine 52-jährige Braunschweigerin an, die gerade mit ihrem Wagen in der Celler Straße parkte. Auf Nachfrage teilte sie dem Jugendlichen die Uhrzeit mit, der daraufhin seinen Weg fortsetzte. Anschließend verließ die Frau ihr Auto und ging in Richtung Klinikum als ihr der 17-Jährige plötzlich von hinten die Tasche entriss und davon lief. Als die 52-Jährige und eine weitere Zeugin die Polizei alarmierten, hörten sie quietschende Reifen, so ein Polizeisprecher. Als sie daraufhin nachschauten, war der geparkte Wagen der Frau weg.

17-jähriger Dieb flüchtet vor Polizei

Eine zur Fahndung eingesetzte Polizeistreife stellte das gestohlene Fahrzeug auf der B214 in Höhe Hülperode kurze Zeit später fest. Der junge Mann ergriff jedoch die Flucht als er die Polizeibeamten bemerkte, beschleunigte das gestohlene Auto stark und fuhr die B214 weiter stadtauswärts. Während der Flucht, teilweise mit Geschwindigkeiten von 180 Kilometer pro Stunde, überholte er laut Polizei rücksichtslos andere Fahrzeuge, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen mussten.

In Höhe des Kreisverkehrs, am Abzweig nach Hillerse, verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Die Polizei fuhr sofort zur Unfallstelle. Es gelang den Beamten, den 17-Jährigen aus dem Fahrzeug zu befreien und vorläufig festzunehmen. Äußerlich waren nach Angaben der Polizei keine Verletzungen feststellbar.

Täter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Zwecks weiterer medizinischer Beobachtung kam der polizeibekannte Jugendliche ins Krankenhaus. Im Fahrzeug fanden die Beamten die zuvor geraubte Handtasche. Die Polizei nahm den Unfall auf und führte eine Spurensuche durch. Das gestohlene Cabriolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 17-Jährige war der Polizei zufolge alkoholisiert und gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Gegen ihn wurden Strafverfahren unter anderem wegen Raub, Diebstahl eines Kraftfahrzeugs, illegalem Fahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet.

red

